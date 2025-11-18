¿Cuándo empieza el Black Friday 2025 en Decathlon y hasta cuándo son las ofertas?

El Black Friday 2025 está casi a punto de celebrarse. Todos sabemos que según marca la tradición, este día especial de descuentos se produce el último viernes de noviembre, después de Acción de Gracias (ya que se origina en Estados Unidos), pero ya hace años que las tiendas suelen adelantar las rebajas y ofertas días antes e incluso algunas celebran la llamada Black Week. Sin embargo, el caso de Decathlon es realmente destacable dado que su Black Friday es uno de los más largos que podemos disfrutar.

La famosa tienda de deportes siempre tiene descuentos y ofertas especiales en todas sus tiendas, y especialmente en su web, pero si entras actualmente a ella, verás como ya hay muchas prendas, calzado y otros artículos deportivos a precios rebajados. Esto se debe a que lleva varios días con su Black Friday y que alargará más allá del fin de semana del 29 y 30 de noviembre, teniendo en cuenta que luego llega el Ciber Monday y de este modo, aprovecha también para unirse a esta celebración. Así que si estás buscando ese chándal que tus hijos necesitan para el colegio, quieres equiparte para tus escapadas de invierno, buscas regalos de Navidad o deseas cambiar tus zapatillas para salir a correr, no te pierdas nada de lo que ahora te contamos. Todo sobre el Black Friday de Decathlon, con las fechas y hasta cuándo duran las ofertas.

¿Cuándo empieza el Black Friday 2025 en Decathlon y hasta cuándo dura?

Todos aquellos que estén atentos al Black Friday y deseen poder comprar los artículos de Decathlon con precios rebajados, deben estar ya atentos, dado que la firma francesa ha sido de las primeras en comenzar con este evento. Y es que lejos de esperar a la próxima semana o a este fin de semana, cuando sí es cierto que algunas tiendas ya colgarán su cartel de Black Week para los días previos al 28 de noviembre, en su caso, las ofertas llevan desde hace días. Tal y como podemos leer en su página web, la campaña comenzó el 14 de noviembre y se mantendrá activa hasta el 1 de diciembre de 2025. Esto significa que sus ofertas abarcan más de dos semanas completas, un periodo mucho más amplio que el de la mayoría de comercios, donde los descuentos suelen concentrarse en apenas unos días.

Durante esta ventana, la compañía aplica rebajas en prácticamente todas las categorías: ropa deportiva para hombre y mujer, calzado técnico, material de montaña, ciclismo, running, natación o electrónica deportiva. Algunas ofertas se mantienen estables desde el primer día, mientras que otras aparecen como promociones puntuales que duran sólo unas horas o unos días. Esa combinación hace que muchos usuarios sigan la campaña desde el inicio para evitar quedarse sin tallas o sin determinados modelos que vuelan rápidamente.

El objetivo de Decathlon es claro: facilitar las compras sin que los clientes tengan que esperar al 28 de noviembre ni sufrir el colapso habitual del propio viernes negro. Con este calendario tan largo, cualquier persona puede revisar la web o acudir a tienda física con margen suficiente para comparar precios, elegir productos y organizar sus compras navideñas sin agobios.

Además, como la campaña que se ha informado es hasta el primer día de diciembre, se confirma que enlazará el Black Friday con el Cyber Monday, que es otra jornada especial de descuentos, más centrada en internet y en la tecnología, aunque también se celebra en las webs y aplicaciones de la gran mayoría de tiendas, Decathlon incluída.

¿Cuándo es el Black Friday 2025 en Decathlon?

Aunque la campaña completa dura varios días, el Black Friday como tal se celebra el 28 de noviembre de 2025, coincidiendo con la fecha oficial que sigue todo el sector. Decathlon lo señala como el día central, pero no como el inicio, lo que permite que buena parte de las ofertas estén disponibles mucho antes.

Ese viernes suele incluir rebajas adicionales en algunas categorías, especialmente en electrónica deportiva (relojes, pulsómetros, auriculares) y en productos que de origen, tienen un precio más alto. Sin embargo, la compañía deja claro que no es necesario esperar hasta ese momento para encontrar descuentos importantes. Muchos de los artículos más demandados, como chaquetas térmicas, zapatillas de running, ropa técnica para invierno o equipamiento de montaña, ya forman parte de las promociones desde el 14 de noviembre y lo cierto, es que muchas ya se están agotando, de modo que es mejor no esperar.

Y después de ese viernes negro, como mencionamos, llega otro momento clave: el Ciber Monday, que este año es el 1 de diciembre y coincide con el último día de la campaña. Con esta estrategia, Decathlon une en un mismo tramo los días, para de este modo prolongar las rebajas hasta el límite para quienes quieran comprar online sin prisas o para quienes esperan las últimas ofertas antes de que comiencen las compras navideñas más fuertes.