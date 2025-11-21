Cuándo es el Black Friday 2025 en Leroy Merlin y BAUHAUS: todas las fechas

¡Ya está aquí el momento más esperado del año! Las grandes conocidas del bricolaje y la decoración, Leroy Merlin y BAUHAUS, ya han lanzado campañas del Black Friday 2025. Para quienes quieren planificar sus compras (ya sea renovar una habitación, adquirir herramientas de bricolaje, decorar su jardín o simplemente cambiar algún electrodoméstico), ésta es una oportunidad única.

Aprovechar el Black Friday no consiste sólo en comprar barato, sino en comprar bien. El primer paso es hacer una lista de necesidades reales: así evitarás compras impulsivas y podrás centrarte en lo que de verdad te interesa. Por último, establece un presupuesto máximo y respétalo. El Black Friday es una buena oportunidad para ahorrar, pero sólo si compras con planificación y cabeza.

¿Cuándo empieza el Black Friday 2025 en Leroy Merlin y hasta cuándo dura?

Leroy Merlin ya se ha adelantado al Black Friday con promociones destacadas. Cada año, millones de personas esperan esta fecha para aprovechar descuentos en productos de bricolaje, climatización, decoración o electrodomésticos.

Las herramientas de bricolaje suelen estar entre los productos más buscados. Taladros, lijadoras, sierras eléctricas o kits multifunción aparecen con rebajas que permiten equiparse con herramientas de alto rendimiento sin hacer un gran desembolso. También es un buen momento para invertir en modelos a batería, que ofrecen comodidad y versatilidad. En paralelo, la sección de pinturas y revestimientos se llena de ofertas ideales para transformar la estética de las paredes con colores nuevos o con papeles pintados que aporten textura y personalidad.

Otra categoría clave es la de calefacción y climatización, perfecta para adelantar compras útiles para el invierno o para prever la llegada del calor. Radiadores, estufas eléctricas, aires acondicionados y sistemas inteligentes presentan bajadas de precio significativas. Y si lo que buscas es renovar espacios, el Black Friday también ofrece muy buenas oportunidades en interiorismo y mobiliario exterior: espejos, alfombras, lámparas o muebles de jardín se pueden encontrar con grandes descuentos.

Lo mismo ocurre con las puertas de interior y los suelos, elementos que cambian por completo la atmósfera de una vivienda y que en estas fechas se vuelven mucho más accesibles. La iluminación inteligente, por su parte, se consolida como una de las tendencias más buscadas.En cuanto al exterior, las ofertas en césped artificial, herramientas de jardín y productos de mantenimiento son ideales para terrazas y jardines de cara a la próxima temporada. Finalmente, los electrodomésticos, uno de los grandes clásicos de esta fecha, destacan con rebajas en hornos, placas de inducción, lavadoras o frigoríficos.

¿Cuándo es el Black Friday 2025 en BAUHAUS

BAUHAUS, una de las cadenas más reconocidas en España dentro del sector de la reforma, la decoración y la jardinería, ha lanzado un catálogo con cientos de productos rebajados en todas las categorías: calefacción, muebles de ordenación, herramientas, iluminación, suelos, cocinas, baño y hasta productos de ocio exterior.

Entre las ofertas más destacadas de este año se encuentra un panel acústico decorativo. Con unas medidas de 240 x 30 x 2,1 cm y acabado natural, este panel pasa de 28,79 € a 25,89 €, convirtiéndose en una solución accesible para modernizar salones, despachos o dormitorios.

Otro de los protagonistas del catálogo es el armario de puertas correderas Top, con acabado roble Nodi y medidas de 50 x 120 x 200 cm, baja su precio de 169 € a 152 €. Su sistema de puertas correderas resulta ideal para habitaciones con poco espacio disponible, y su diseño neutro combina con prácticamente cualquier decoración. De la misma línea, el armario Ward, también de 50 x 120 x 200 cm pero con acabado en blanco brillo, pasa de 199 € a 160 €.

En el apartado de herramientas y bricolaje, para quienes aprovechan estas fechas para renovar equipos, destaca la escalera multiusos L66, con 21 peldaños y una altura de trabajo de hasta 5,1 metros. Fabricada en aluminio, es ligera pero resistente, y su precio baja de 109 € a 99 €.

La sección de jardín tampoco se queda atrás, con descuentos que permiten preparar los espacios exteriores para el buen tiempo. Un ejemplo es la pérgola Patagonie de Cerland, de 300 x 300 cm en acabado natural, cuyo precio es de 97 € en lugar de los 130 € originales.

«Ya está aquí el Black Friday y en BAUHAUS, un año más, ¡te ofrecemos las ofertas más increíbles que hayas visto! Disfruta de hasta 70% de descuento en productos seleccionados tanto en nuestras tiendas físicas como en nuestra tienda online. Aprovecha la oportunidad de hacerte con nuestros mejores productos al mejor precio del 17/11 hasta el 1/12.

Es el momento ideal para hacerte con aquellos productos que tanto deseas a precios increíbles. Podrás encontrar ofertas en productos esenciales para prepararte para el invierno como radiadores, chimeneas, emisores térmicos, estufas de pellet y muchos más. Además también te ofrecemos ofertas en nuestra sección de jardín: no te puedes perder las casetas, baúles, barbacoas, huertos urbanos o pérgolas a unos precios increíbles! Encontraras todo esto y mucho más en BAUHAUS. Además de nuestros increíbles descuentos, algunos de nuestros productos cuentan con el plus de envío gratis exclusivo online, ¡descúbrelos todos y aprovecha esta ventaja!».