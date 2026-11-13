Rodrigo García Platas, psicoterapeuta, sobre cómo la infancia condiciona tus relaciones de pareja: «Repetimos patrones sin darnos cuenta»

Las experiencias dolorosas de la infancia pueden influir en la manera de entender el mundo, establecer relaciones y escoger pareja en la edad adulta. Para el psicoterapeuta Rodrigo García Platas, identificar estas heridas emocionales resulta esencial para evitar que determinados patrones se repitan. «Las heridas de la infancia pueden seguir dirigiendo tus relaciones sin que te des cuenta», afirma. Esto no quiere decir que los primeros años de vida marquen de forma inevitable el destino de una persona, sino que las ideas y creencias desarrolladas como respuesta al sufrimiento pueden influir en sus decisiones muchos años después.

Desde su punto de vista, dos hermanos que han crecido en el mismo entorno familiar pueden desarrollar personalidades y comportamientos muy distintos al llegar a la edad adulta. Esto se debe, en parte, a la forma en que cada uno asimiló lo vivido y a las explicaciones que construyó para protegerse emocionalmente. «Todos conocemos gente, incluso hermanos que crecieron en la misma casa, viendo las mismas situaciones (…) y que resultaron adultos completamente distintos», apunta.

Cómo influyen las heridas de la infancia en la vida adulta

García Platas sostiene que muchas heridas emocionales tienen su origen en la infancia y que, antes de cumplir los 12 años, se construye una parte importante de la estructura desde la que cada persona aprende a valorarse y a interpretar lo que sucede a su alrededor. Según explica, numerosas conductas de la edad adulta son adaptaciones a dolores que no se pudieron afrontar durante los primeros años de vida. Además, una experiencia traumática posterior puede reabrir esas heridas y aumentar su impacto emocional.

«Mientras más trates de evitar el dolor y menos lo quieras sentir, más difícil va a ser tu vida», afirma. Por eso, recuerda que «el dolor es la emoción humana que exige toda tu atención» y advierte de que «los sufrimientos son los años que pasas fingiendo que algo no te dolió hasta que ese dolor salga».

El conflicto surge cuando las interpretaciones de aquellas experiencias terminan convirtiéndose en creencias firmes: pensar que uno no es suficientemente válido, que los demás acabarán rechazándolo o que confiar en alguien significa arriesgarse a sufrir. Aunque estas ideas pueden surgir como una forma de protegerse, también pueden condicionar las relaciones sentimentales.

Según García Platas, algunas personas llegan a una relación en la que se reactivan constantemente sus heridas emocionales: «y entonces te metes en una relación de pareja donde te están tocando el dolor de la infancia todos los día». Sin embargo, «no es tu pareja quien lo está haciendo, es tu trauma mal manejado», aclara.

Entre las heridas emocionales más habituales se encuentran la de abandono, que puede favorecer la dependencia emocional y la necesidad constante de compañía; la de rechazo, relacionada con el aislamiento, la evitación y el autosabotaje; y la de humillación, que puede llevar a adoptar actitudes defensivas y a retraerse ante determinadas situaciones. También destaca la herida de traición, que dificulta confiar en los demás y establecer vínculos seguros. Finalmente, la de injusticia suele asociarse con el perfeccionismo, la autoexigencia y una excesiva rigidez a la hora de afrontar el camino de la vida.

‘Compatibilidad traumática’

Por otro lado, para explicar por qué algunas personas se sienten atraídas por relaciones que repiten patrones emocionales aprendidos durante la infancia, utiliza el concepto de «compatibilidad traumática. Según su planteamiento, cerca del 99 % de las personas elegiría a su pareja basándose en esa compatibilidad, en lugar de hacerlo desde una posición de libertad emocional. Asimismo, señala el desequilibrio que existe actualmente en muchas relaciones responde a un fenómeno sociológico más profundo: la despolarización entre hombres y mujeres y la pérdida de referentes dentro del núcleo familiar.

El psicoterapeuta plantea que la pérdida de la feminidad ha contribuido al debilitamiento de la masculinidad. Desde su perspectiva, determinadas campañas de propaganda laboral fueron alejando históricamente a las mujeres de los espacios que tradicionalmente ocupaban, transmitiéndoles la idea de que su papel no tenía suficiente valor y de que debían salir al mundo laboral para demostrar su valía siguiendo modelos y exigencias masculinas.

Este cambio también habría tenido consecuencias en el papel de los hombres. García Platas sostiene que, a medida que las mujeres fueron adoptando comportamientos tradicionalmente asociados a la masculinidad, muchos hombres dejaron de encontrar su lugar como figuras de fortaleza y protección. En su opinión, actualmente existe una dificultad para expresar la masculinidad sin recibir críticas o ser etiquetados como machistas, misóginos o egoístas. Esta situación, afirma, ha provocado que los hombres hayan ido perdiendo seguridad en su papel a lo largo de las últimas tres o cuatro generaciones.

Por último, afirma que muchas parejas comienzan sus relaciones desde una lógica de intercambio, esperando recibir algo a cambio de los sacrificios que realizan. Cuando esas expectativas no se cumplen, aparece la frustración y el vínculo puede deteriorarse progresivamente. Así, la relación termina convirtiéndose en una especie de deuda emocional.