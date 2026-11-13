El aviso de los veterinarios y expertos en comportamiento animal si tienes perros e hijos en casa: «Los niños pequeños nunca deben quedarse solos con un perro o gato»

Son numerosos los padres a los que les invade la incertidumbre cuando piensan en cómo será la convivencia entre su hijo y su mascota. Los veterinarios insisten en que los menores nunca deben quedarse solos con un perro o un gato, aunque sea familiar y dócil.

Esta recomendación busca prevenir mordeduras y arañazos y proteger su bienestar. Los más pequeños suelen expresar cariño a través de abrazos, caricias insistentes o juegos físicos. Además de su fuerza incontrolable en las manos. Unas muestras de afecto que no siempre son bien recibidas por el animal.

La persecución contra su voluntad o aproximar demasiado la cara genera estrés y hace que se sientan acorralados. La veterinaria y miembro de la Dirección Técnica de Clinicanimal, Eva Sánchez-Paniagua, detalla que muchas situaciones conflictivas nacen del desconocimiento y no de una mala intención.

Un gesto que para un niño se traduce en cariño, pero en en realidad es interpretado por el animal como una invasión de su espacio. Así que, enseñar a los pequeños a respetar los límites de sus mascotas es parte de la educación familiar.

¿Cómo saber si un perro está inquieto?

Los animales suelen mostrar señales de incomodidad antes de actuar. En el caso de los perros aparece el ladeo de cabeza, rigidez corporal, orejas bajas, lamidos de nariz o bostezos fuera de contexto.

Al mismo tiempo, es importante atender al denominado ojo de ballena, cuando queda visible parte del blanco del ojo. Por otro lado, los bostezos no significa que exista miedo. En cambio, si el animal se aleja, esconde o intenta terminar el contacto, hay que detener inmediatamente la interacción y retirarlo.

Las recomendaciones de los expertos

La veterinaria Eva Sánchez-Paniagua advierte que regañar a un perro por gruñir o a un gato por bufar puede ser perjudicial, ya que esas vocalizaciones son avisos para pedir distancia y si se castigan podrían reaccionar de forma más brusca.

Por lo tanto, la prevención empieza enseñando a los niños a no molestar a las mascotas mientras comen o duermen, evitando los abrazos forzosos y respetando su espacio.

Un adulto debe supervisar cada interacción en casa siempre y debe interiorizar que un perro no es responsable del pequeño, sino que su seguridad depende de la responsabilidad de los mayores.