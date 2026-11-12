Los expertos en comportamiento canino avisan a los dueños de perros: «Los perros mueven la cola por muchas razones y no todas son felicidad»

La creencia popular de que los perros mueven la cola solo como signo de felicidad es un juicio erróneo. Los expertos en comportamiento canino avisan que este gesto puede significar múltiples emociones distintas. En algunas ocasiones, este movimiento de la extremidad puede deberse a una sensación de incomodidad o una señal de tensión.

La clave recae sobre una característica peculiar: la manera en la que el perro mueve la cola y el resto de su lenguaje corporal, dos matices que facilitan la interpretación sobre lo que siente y cómo reacciona frente a los elementos que hay en el entorno.

Cuál es la razón por la que un perro mueve la cola

La doctora Annie Valuska, experta en comportamiento animal y científica del equipo de comportamiento de mascotas de Purina, aclaró que el movimiento de la cola no tiene por qué deberse a que el perro esté feliz. No obstante, los dueños de los canes interpretan que es un gesto de alegría, si bien Valuska sostiene que esto se debe a que algo ha captado su atención.

Para determinar cómo se siente el animal, es crucial analizar tanto el movimiento como otras señales corporales. Con respecto al segundo factor, la especialista apuntó que un movimiento relajado, prolongado y acompañado por una postura corporal sosegada suele significar que el perro está contento. En contraposición, una cola rígida, elevada y con movimientos breves puede indicar incomodidad o malestar.

Por qué mueven la cola cuando están incómodos

Algunos de los factores que influyen en el movimiento de la cola cuando los perros se sienten incómodos son:

La altura: una cola rígida y elevada puede interpretarse como una actitud de alerta o tensión.

una cola rígida y elevada puede interpretarse como una actitud de alerta o tensión. La velocidad y rigidez: un movimiento prolongado y distendido suele significar que está feliz, mientras que si es breve y tenso puede leerse como un signo de incomodidad.

un movimiento prolongado y distendido suele significar que está feliz, mientras que si es breve y tenso puede leerse como un signo de incomodidad. La actitud: si el perro se queda quieto, con las orejas inclinadas hacia delante y la boca tensa, puede estar incómodo.

si el perro se queda quieto, con las orejas inclinadas hacia delante y la boca tensa, puede estar incómodo. El contexto: la presencia de otros perros, personas o estímulos pueden alterar su comportamiento.

La Sociedad Estadounidense de Veterinarios Especialistas en Comportamiento Animal (AVSAB) también señala que una cola rígida y en alto, aunque el perro se mueva, puede indicar que es mejor mantener la distancia y no aproximarse al animal antes que acariciarle o jugar con él.