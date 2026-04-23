Los perros que se alegran mucho cuando sus dueños vuelven a casa no es porque estén contentos: es algo peor

Muchos perros se muestran contentos y emocionados cuando sus dueños vuelven a casa, especialmente si han pasado varias horas fuera: ladran, se mueven sin parar e incluso pueden llegar a orinar en la entrada. Normalmente, interpretamos este comportamiento como algo positivo pero, según advierten los veterinarios, podría ser un signo de estrés o ansiedad por separación. Por lo tanto, es fundamental diferenciar entre una alegría «sana» y una reacción desbordada que puede indicar un desequilibrio emocional.

Es cierto que los perros son animales sociables y cariñosos, por lo que es normal que se alegren al ver a sus dueños. Sin embargo, cuando la reacción incluye saltos constantes o ladridos intenso, puede ser una señal de que algo no va bien. Pero no está todo perdido, ya que los veterinarios recuerdan que es posible cambiar este hábito en unas semanas, haciendo algunos cambios en la forma tanto de salir como de llegar a casa. El objetivo es que los perros estén tranquilos mientras se encuentran solos y que, de esta manera, en el momento del reencuentro no se emocionen tanto.

Ansiedad por separación en perros

#adiestramientocanino #ansiedadporseparacion #comodejarsoloamiperro ♬ sonido original – Tico&Co | Cachorros felices 🐶 @ticoandco_es 🔍 ¿Tu cachorro llora, ladra o se desespera cuando sales de casa? Entonces esto te interesa. En este video te explicamos cómo prevenir la ansiedad por separación en perros de forma práctica, sencilla y desde casa. Si acabas de adoptar un #cachorro o estás empezando a educarlo, este contenido es oro. 👀 Qué vas a ver en este video: • Cómo dejar solo a tu cachorro sin que lo pase mal • Qué es la ansiedad por separación y cómo afecta a los perros • Las mejores estrategias para crear independencia emocional • Qué NO debes hacer si tu perro se pone nervioso cuando te vas • Cómo usar el parque de juegos como “madriguera” segura • Por qué los juguetes rellenables tipo Kong pueden cambiarlo todo • Qué tipo de rutina debes seguir cada vez que sales de casa 💡 La mayoría de los problemas de comportamiento de un perro adulto empiezan en la etapa de cachorro. Por eso, en Tico&Co acompañamos a los dueños primerizos con herramientas educativas y productos personalizados adaptados a cada fase del crecimiento de su cachorro. Cada mes, directamente en tu casa. 🎯 Si has buscado alguna vez cosas como: • “cómo dejar solo a mi cachorro sin que llore” • “mi perro se pone nervioso cuando me voy” • “juguetes para ansiedad por separación en perros” • “mi cachorro no sabe estar solo” • “cómo evitar que mi perro ladre cuando se queda solo” Este video es exactamente para ti. Y sí, puedes empezar a solucionarlo hoy mismo. 🔁 Guárdalo si crees que te hará falta más adelante y compártelo con quien esté pasando por lo mismo. 📩 ¿Dudas? Déjalas en comentarios y te ayudamos. #educacioncanina

«La ansiedad por separación es más habitual de lo que parece, pero con algunas pautas sencillas se puede enseñar al cachorro a mantenerse tranquilo cuando se queda solo. Uno de los primeros consejos es evitar las despedidas o llegadas excesivamente efusivas: nada de dramatizar al salir ni de celebrar de forma exagerada al volver, ya que es mejor normalizar esos momentos. También ayuda practicar salidas breves, como ponerse los zapatos o coger las llaves sin salir realmente, para que el perro no asocie siempre esos gestos con la ausencia del dueño.

Otra técnica útil es empezar con separaciones muy cortas, saliendo sólo unos minutos y regresando cuando el perro esté calmado, para ir aumentando progresivamente el tiempo. Además, se recomienda ofrecerle un juguete rellenable, preferiblemente congelado, unos minutos antes de la salida, de modo que lo asocie con algo positivo y entretenido. Crear un espacio seguro donde pueda relajarse y permanecer tranquilo también es fundamental para fomentar su independencia y equilibrio emocional».

La ansiedad por separación afecta a aproximadamente el 15% de los perros y se manifiesta cuando estos se quedan solos y muestran comportamientos destructivos: orinan o defecan en casa, muerden muebles, ladran sin cesar… Aunque no existe una causa única, se cree que está relacionada con la inseguridad y el apego excesivo. Según estudios realizados en Reino Unido, muchos de los perros que padecen ansiedad por separación no han recibido una correcta socialización entre los cinco y los diez meses de edad.

Una de las principales recomendaciones de los expertos consiste en una socialización gradual; se empieza con con salidas muy cortas, volviendo en pocos minutos para que el perro no llegue a sentirse ansioso. Por otro lado, es aconsejable dejarle golosinas y juguetes para que no se aburra cuando está solo. También es una buena idea aumentar el tiempo de paseo; de esta manera, el perro se cansa y además, el hecho de ver a otras personas y animales sin sentir miedo le hace ganar confianza en sí mismo. Finalmente, al prepararse para salir, conviene evitar despedidas prolongadas.