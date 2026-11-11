Los veterinarios coinciden: éstas son las 5 razas de perros tranquilos para los hogares que busquen silencio y calma

Compartir el hogar con un perro es una experiencia maravillosa, pero no todas las familias buscan un animal especialmente activo y juguetón. Hay personas que prefieren un compañero de vida tranquilo, razón por la cual es tan importante evaluar el carácter y el nivel de energía de las distintas razas de perros antes de adoptar. Aunque ningún perro es completamente igual a otro y su comportamiento depende también de la educación, la socialización y las experiencias previas, existen algunas razas que suelen se caracterizan por tener un temperamento calmado.

Ahora bien, cabe recordar que todos necesitan ejercicio, estimulación mental, compañía y atención. Sin embargo, es cierto que algunas razas tienen un nivel de actividad más moderado y un carácter dócil, paciente y extremadamente bonachón. Son ideales para familias con niños o personas mayores, ya que suelen mostrarse confiados y afectuosos con las personas de su entorno.

Las razas de perros más tranquilas

A la hora de adoptar un perro, uno de los primeros aspectos que conviene valorar es la edad. No tiene nada que ver adoptar un cachorro que acoger a un ejemplar adulto o de edad avanzada. Los cachorros necesitan más atención, paciencia y dedicación durante su aprendizaje, mientras que los perros adultos suelen tener determinados hábitos adquiridos.

Asimismo, hay que tener en cuenta que algunos perros llegan de situaciones difíciles, como el abandono o los malos tratos. Por eso, es posible que durante los primeros días se muestren asustados y desconfiados. Lo más recomendable es respetar sus tiempos, evitar agobiarlo con demasiados estímulos y permitir que explore la vivienda a su propio ritmo. La paciencia y el cariño son fundamentales para construir una relación de confianza.

Galgo

Aunque muchas personas relacionan al galgo con las carreras y la velocidad, lo cierto es que esta raza es ideal para quienes tienen un estilo de vida calmado. Los galgos suelen disfrutar de largas horas de descanso y agradecen tener un lugar cómodo donde tumbarse. No suelen reclamar constantemente la atención de sus dueños, aunque cada animal tiene su propio temperamento. Ahora bien, necesitan combinar los momentos de tranquilidad con oportunidades para correr y explorar; necesitan paseos diarios, además de espacios seguros donde puedan moverse libremente.

Cavalier King Charles Spaniel

El Cavalier King Charles Spaniel es otra de las razas que suele aparecer entre las más tranquilas. Su pequeño tamaño, su carácter afectuoso y su facilidad para adaptarse a diferentes ambientes lo convierten en un gran compañero de vida. Estos perros disfrutan de la compañía de su familia y pueden convivir bien con niños y otros animales. Además, no acostumbran a ser especialmente escandalosos, aunque pueden ladrar cuando se emocionan, escuchan ruidos o detectan la llegada de alguien.

Whippet

El Whippet es una raza que pertenece al grupo de los lebreles y tiene una constitución atlética, ligera y preparada para correr a gran velocidad. La mayoría de ejemplares son perros tranquilos que disfrutan de pasar buena parte del día descansando y suelen presentar un comportamiento tranquilo. Son sensibles y afectuosos, y encajan a la perfección en hogares que buscan una mascota calmada y que no necesite hacer mucho ejercicio.

Gran Danés

El Gran Danés demuestra que el tamaño de un perro no determina necesariamente su nivel de actividad dentro del hogar. A pesar de su tamaño, esta raza destaca por un carácter afectuoso, paciente y bastante equilibrado. Estos perros disfrutan de la compañía de su familia y pueden pasar horas descansando en casa, siempre que tengan cubiertas sus necesidades físicas y emocionales. Suelen mostrarse cercanos y atentos, pero también necesitan paseos diarios, actividad física moderada y espacio suficiente.

Terranova

El Terranova es una de las razas que más llaman la atención por su tamaño y su abundante pelaje y su carácter dulce, paciente y afectuoso. Generalmente, son pacientes y sociables, aunque es importante acostumbrarlos desde pequeños a diferentes situaciones, personas y animales. Asimismo, necesitan salir a pasear, realizar actividad física adaptada y recibir estimulación mental para mantenerse saludables.

Las cifras sobre la adopción de perros y gatos en España muestran una evolución preocupante, con un descenso significativo respecto a ejercicios anteriores. Según el informe «Él Nunca lo Haría», de la Fundación Affinity, durante 2025 fueron adoptados alrededor de 120.000 animales de los 285.000 que llegaron a los centros de acogida, lo que supone aproximadamente el 42% del total. En el caso de los perros, se adoptaron unos 72.000 de los 169.000 recogidos, la cifra más baja desde la pandemia, cuando se contabilizaron cerca de 79.000 adopciones. Esto representa un retroceso del 18% respecto a 2024. Los gatos tampoco escapan a esta tendencia: de los 116.000 recogidos por las entidades, únicamente 48.000 encontraron un nuevo hogar, un 14% menos que el año anterior.

«La adopción tiene un impacto que va mucho más allá de la familia y el animal que se encuentran: ayuda a descongestionar los centros y permite que otros animales también tengan una oportunidad», afirma Isabel Buil, directora de la fundación.