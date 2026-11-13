Se buscan voluntarios para vivir gratis en un pueblo de Aragón: 25 horas de trabajo a la semana a cambio de habitación y comida

Pasar unas semanas en un pueblo de Teruel, tener una habitación para uno mismo y olvidarse de pagar las comidas puede resultar tentador, sobre todo para quienes llevan tiempo pensando en cambiar de aires. La propuesta existe y se encuentra en Cretas, en la comarca del Matarraña. Eso sí, no se trata de unas vacaciones ya que el alojamiento y la manutención se ofrecen a cambio de ayudar en una finca durante 25 horas semanales.

La oferta se ha publicado en Worldpackers, una plataforma en la que particulares y proyectos de distintos países buscan voluntarios para realizar tareas concretas a cambio de alojamiento y, en ocasiones, comida. En Cretas, una mujer llamada Rekha necesita ayuda en un centro holístico que cuenta con jardines y diferentes espacios por acondicionar. Busca personas que sepan manejar algunas herramientas, disfruten trabajando con plantas y puedan organizarse sin estar pendientes de instrucciones todo el tiempo. A cambio ofrece habitación privada, tres comidas diarias y dos días libres a la semana. La estancia debe durar al menos dos semanas y hay más condiciones que conviene revisar antes de presentar la solicitud.

Se buscan voluntarios para vivir gratis en un pueblo de Aragón

Cretas es uno de los pueblos del Matarraña, al este de la provincia de Teruel. La localidad conserva un casco antiguo de calles estrechas y casas de piedra, y está rodeada de un paisaje en el que predominan los cultivos y las zonas de monte. Es allí donde se encuentra la finca que aparece anunciada en Worldpackers. La anfitriona no busca a alguien que simplemente esté de paso, sino a una persona dispuesta a implicarse durante su estancia en el cuidado del lugar.

Entre los trabajos que menciona figuran la plantación, el mantenimiento del jardín y la reparación de algunas construcciones. También se valora saber utilizar herramientas y tener cierta soltura con las tareas manuales. No exige, según la descripción facilitada, una titulación profesional. Lo que pide son conocimientos básicos y ganas de ocuparse del entorno.

Rekha explica además que le gustaría recibir a alguien con interés por el arte, capaz de aportar ideas para hacer más agradable la finca. Y deja clara otra condición: los animales deben tratarse con respeto. La convivencia y la autonomía pesan en la elección tanto como la experiencia previa en jardinería.

Cinco horas al día si el trabajo se reparte entre cinco jornadas

La colaboración prevista es de 25 horas a la semana, con dos días de descanso. Repartidas en cinco jornadas, serían cinco horas diarias, aunque el anuncio no fija ese horario y habrá que concretarlo con la anfitriona. El resto del tiempo queda libre para descansar, conocer el pueblo o desplazarse por los alrededores. Se trata de un intercambio, de modo que no figura una remuneración económica por las tareas realizadas.

En cuanto al alojamiento, la oferta habla de una habitación privada. También incluye desayuno, comida y cena todos los días de la estancia. Los participantes pueden utilizar una cocina equipada y disponen de conexión a internet de alta velocidad. Son detalles que importan cuando la experiencia se prolonga varias semanas y no se limita a una escapada de fin de semana.

Hay otras ventajas incluidas. El centro ofrece clases de yoga y bicicletas que los voluntarios pueden usar para desplazarse. Cretas está en una zona rural, por lo que antes de viajar será conveniente comprobar cómo llegar y qué transporte se necesitará para moverse fuera de la finca, si bien la oferta no cubre esos desplazamientos ni el viaje de ida y vuelta.

Quién puede apuntarse y cómo solicitar la estancia

No basta con disponer de tiempo libre. La anfitriona establece una edad de entre 20 y 50 años y pide un nivel intermedio de inglés o conocimientos básicos de español. La experiencia está abierta a personas que viajen solas, pero también a parejas o a dos amigos que quieran participar juntos. En cualquier caso, deberán ajustarse a las plazas y fechas que estén disponibles. El periodo mínimo es de dos semanas. Para presentar la candidatura hay que crear una cuenta en Worldpackers, completar el perfil y escribir a Rekha desde la plataforma. Será ella quien valore las solicitudes y confirme si puede recibir a los interesados en las fechas propuestas. Antes de reservar el viaje, merece la pena aclarar qué trabajos habrá que hacer y cómo se distribuirán las horas.

La propia plataforma permite consultar el anuncio y comprobar si sigue abierto. La disponibilidad puede cambiar, así que enviar una solicitud no significa tener la plaza asegurada. Por otro lado, y aunque se anuncie como una estancia sin gastos de alojamiento ni comida, quedan desembolsos por cuenta del voluntario. El transporte, el seguro y, cuando proceda, los visados no están incluidos. Tampoco hay un salario. Quien quiera probar la experiencia deberá asumir esos costes y comprobar las condiciones vigentes de la oferta antes de aceptar.