Predomina el cielo poco nuboso en toda la provincia, aunque en el sistema Ibérico se registran intervalos matinales de nubes bajas. Las temperaturas mínimas descienden en la mitad norte, con cambios ligeros en el resto y el viento será moderado del oeste, disminuyendo a flojo por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielos despejados con posibilidad de lluvia

El cielo se irá despejando poco a poco en Zaragoza a medida que avanza la jornada. La temperatura mínima rozará los 11 grados, mientras que en el horizonte del día se asoma una máxima de 20. Sin embargo, no hay que olvidar que el ambiente estará cargado, con una humedad que alcanzará el 95%. A primera hora de la mañana, la temperatura será de unos frescos 12 grados, invitando a un abrigo ligero. Durante el día, el viento soplará suavemente desde el oeste, a unos 10 km/h, aunque no se descartan ráfagas que pueden llegar a ser más intensas.

Ya por la tarde, el cielo presentará un matiz más gris y no será sorprendente ver algunos chubascos pasajeros. La probabilidad de que se haga presente la lluvia en estas horas es considerable, así que es mejor llevar un paraguas a mano. Con temperaturas que se mantendrán agradables en torno a los 15 grados, el ambiente puede tornarse pesado en esos momentos. El sol, como un tímido invitado, se ocultará a las 17:44, dejando atrás un día lleno de contrastes y una atmósfera que recuerda que el tiempo siempre tiene algo que contar.

Calatayud: ambiente inestable con lluvia intensa

El amanecer en Calatayud se presenta gris y cargado, anunciando un día de notable inestabilidad. Las nubes, densas y amenazantes, se agrupan en el cielo, mientras un viento fuerte comienza a agitar los árboles, presagiando lo que está por venir. A medida que avance el día, se intensificarán las precipitaciones, alcanzando una probabilidad del 100% por la tarde-noche. La temperatura oscilará entre los 8°C de mínima y los 18°C de máxima, pero la sensación térmica podría caer aún más.

Mañana y tarde se presentan contrastantes; la calma de las primeras horas se verá superada por un ambiente más tumultuoso. Las ráfagas de viento llegarán a los 65 km/h y las lluvias serán intensas, así que es aconsejable salir preparado: no olvide el paraguas y abríguese bien, ya que la humedad puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual.

Tarazona: ambiente templado y nuboso con posibilidad de lluvia

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, especialmente por la mañana. A medida que avance el día, es posible que la nubosidad aumente, con probabilidad de lluvia por la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados y se experimentará una sensación térmica agradable en general.

Este tiempo es ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que ofrece la ciudad. Las actividades diarias se realizarán con comodidad, permitiendo que los tarazonenses disfruten de un día productivo y ameno.