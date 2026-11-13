Confirmado por la Seguridad Social: avalada la subida de la pensión de viudedad para los mayores de 65 años a partir del 1 de enero de 2027

La pensión mínima de viudedad de los mayores de 65 años volverá a subir el próximo 1 de enero y lo hará por encima de la revalorización general de las pensiones. Es una mejora que no es nueva, sino que aparece recogida en la reforma de 2023, aunque todavía falta conocer cuánto dinero supondrá para quienes cobran esta prestación. Sin embargo, podemos hacernos una idea ya que las primeras estimaciones sitúan la cuantía por encima de los 1.000 euros mensuales, una barrera que hasta ahora no ha alcanzado este grupo de pensionistas.

La cifra que se maneja ronda los 1.018 euros al mes, frente a los 936,20 euros establecidos para 2026, siempre en 14 pagas. Pero por el momento, no es una cantidad aprobada y conviene tenerlo presente, porque el cálculo depende tanto del IPC como del incremento adicional previsto para las pensiones mínimas. El dato que falta se conocerá a finales de este mes de noviembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística publique el avance de la inflación. Mientras tanto, lo que sí está fijado es el mecanismo que permitirá aumentar estas prestaciones más de lo que suban las pensiones contributivas con carácter general.

Confirmado por la Seguridad Social: avalada la subida de la pensión de viudedad

Para una persona mayor de 65 años que perciba la pensión mínima de viudedad, la diferencia puede ser apreciable, ya que si se cumple la previsión de una subida próxima al 8,8%, pasaría de cobrar 936,20 euros al mes a unos 1.018. Serían alrededor de 82 euros más en cada paga y algo más de 1.100 euros adicionales a lo largo del año. Son cálculos orientativos, no la nómina que vaya a ingresar necesariamente cada beneficiario en enero. El motivo de que se hable de un incremento superior al IPC está en la reforma de las pensiones aprobada en marzo de 2023. Esa norma estableció un calendario para elevar progresivamente las pensiones mínimas hasta 2027. El objetivo se calcula tomando como referencia la pensión mínima de jubilación de una persona mayor de 65 años con cónyuge a cargo, que deberá alcanzar el umbral de la pobreza establecido para un hogar de dos adultos.

La viudedad sin que se tengan cargas familiares no se equipara automáticamente a esa pensión de jubilación. La ley establece para otras pensiones mínimas, entre ellas la que cobran los viudos mayores de 65 años, una mejora extraordinaria que es equivalente a la mitad del porcentaje adicional que corresponda a la prestación utilizada como referencia. De ahí que su cuantía pueda crecer más que la inflación, pero sin alcanzar necesariamente el mismo importe que otras pensiones mínimas.

La fecha que permitirá conocer cuánto cobrarán los pensionistas

El 27 de noviembre, el INE publicará el IPC adelantado de ese mes. Con ese dato podrá hacerse una primera estimación bastante ajustada de la subida general de las pensiones para 2027. La confirmación del indicador llegará en diciembre, antes de que se fijen las nuevas cuantías aplicables desde el primer día del año. Las previsiones de Funcas apuntan a una revalorización general cercana al 3,5% o al 3,6%. Sin embargo, esa cifra no debe confundirse con la subida de las pensiones mínimas de viudedad. En su caso habrá que sumar la mejora que ordena la ley, cuyo cálculo depende de la distancia que quede por cubrir respecto al objetivo establecido para 2027. Por eso los 1.018 euros siguen siendo una estimación y podrían variar cuando se publiquen los importes oficiales.

Además, no todos los perceptores de una pensión de viudedad cobran la mínima. La prestación reconocida a cada persona depende, entre otros factores, de las bases de cotización del fallecido y del porcentaje aplicable. El complemento a mínimos, cuando corresponde, está sujeto también a límites de ingresos. Cumplir 65 años no supone entonces por sí solo, pasar a cobrar la cantidad estimada para esta modalidad.

Quién puede cobrar la pensión de viudedad y qué requisitos se exigen

La pensión de viudedad puede reconocerse al cónyuge superviviente y, en determinadas circunstancias, a parejas de hecho o personas separadas y divorciadas. No basta con acreditar la relación: la Seguridad Social examina también la situación del fallecido y los periodos de cotización exigibles en cada caso. Los requisitos no son idénticos para todos los solicitantes.

Cuando el fallecido estaba de alta o en situación asimilada y la muerte se debió a una enfermedad común, normalmente se exigen 500 días cotizados dentro de los cinco años anteriores. Si no estaba de alta, la regla general es acreditar 15 años de cotizaciones. Para los fallecimientos por accidente, sea laboral o no, o por enfermedad profesional, no se exige un periodo previo de cotización. También pueden causar derecho a esta pensión quienes ya percibían una jubilación contributiva o una pensión de incapacidad permanente, siempre que concurran las condiciones legales. En cuanto a las cuantías mínimas, será necesario comprobar los ingresos del beneficiario y su situación familiar para saber qué importe le corresponde en cada caso desde enero.