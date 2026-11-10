Está confirmado por la Seguridad Social: se concede la pensión de viudedad con el 52% de base reguladora si existen 500 días de cotización en los últimos 5 años

La pensión de viudedad es una de las prestaciones más habituales de la Seguridad Social. En la actualidad, la cobran más de 2,34 millones de personas en España y sólo las pensiones de jubilación tienen un número mayor de beneficiarios. Aun así, sigue habiendo bastante desconocimiento sobre qué se exige realmente para poder cobrarla.

La muerte del cónyuge o de la pareja de hecho es, evidentemente, el hecho que da origen a esta pensión, pero no basta por sí sola. La Seguridad Social comprueba también la situación del fallecido y, en muchos casos, sus cotizaciones anteriores. Una de las reglas más importantes es la de los 500 días cotizados dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento. Si se cumplen los requisitos, la pensión se calcula normalmente a partir del 52% de la base reguladora.

Se concede la pensión de viudedad con el 52% de base reguladora

La condición aparece recogida en la Ley General de la Seguridad Social. Cuando la persona fallecida se encontraba de alta o en una situación asimilada al alta, tiene que haber cotizado al menos 500 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la muerte. Es un detalle importante porque esos 500 días no pueden haberse cotizado en cualquier momento de la vida laboral. La norma mira ese período concreto de cinco años.

Es decir, una persona puede tener muchos años cotizados y, aun así, hay que comprobar cuál era su situación en el momento del fallecimiento y si cumple el requisito que corresponde en su caso. Existen además excepciones, ya que si la muerte se produce a consecuencia de un accidente, sea o no laboral, o por una enfermedad profesional, no se exige ese período previo de cotización.

Qué pasa si el fallecido no estaba de alta

En el caso de que la persona fallecida no estuviera de alta ni en una situación asimilada en el momento de la muerte, el requisito cambia. En ese supuesto, para que pueda generarse una pensión de viudedad será necesario acreditar al menos 15 años de cotización.

La diferencia es importante porque no se aplica la misma regla a una persona que estaba trabajando, cobrando una prestación o en una situación asimilada al alta que a otra que llevaba tiempo fuera del sistema. También vuelve a tener importancia la causa de la muerte. En caso de accidente o enfermedad profesional, la legislación es más flexible y elimina la exigencia de cotización previa.

No sólo cuenta lo que haya cotizado el fallecido

La Seguridad Social no revisa únicamente la vida laboral de la persona que ha muerto. Quien solicita la pensión de viudedad también debe cumplir determinados requisitos. En los matrimonios, por ejemplo, si el fallecimiento se produce por una enfermedad común que ya existía antes de casarse, puede exigirse que el matrimonio se hubiera celebrado al menos un año antes. Esta condición no se aplica de la misma manera si existen hijos en común.

También pueden cobrar la pensión algunas personas separadas o divorciadas. En estos casos se tienen en cuenta circunstancias como la fecha del divorcio, la existencia de una pensión compensatoria o determinadas situaciones de violencia de género. Las parejas de hecho también pueden tener derecho a la prestación, aunque deben acreditar que cumplen las condiciones que marca la normativa. Por eso, en la práctica, dos casos aparentemente parecidos pueden acabar teniendo una respuesta distinta por parte de la Seguridad Social.

El 52% de la base reguladora es la regla general

Una vez reconocido el derecho a la pensión toca saber cuánto se va a cobrar y para hacer el cálculo, se debe hacer con el 52% sobre la base reguladora que corresponda. No existe, por tanto, una pensión de viudedad igual para todo el mundo, de modo que cuanto más elevada sea esa base, más alta será la pensión que quede, aunque después pueden entrar en juego las cuantías mínimas y los complementos que correspondan en cada caso.

Ese 52% tampoco es siempre definitivo. La pensión puede subir al 60% de la base reguladora cuando el beneficiario tiene al menos 65 años y cumple una serie de requisitos. Entre ellos, no tener derecho a otra pensión pública, no trabajar por cuenta propia o ajena y no superar determinados límites de ingresos. En algunos casos todavía puede llegar más arriba, hasta el 70% de la base reguladora.

Para ello tienen que darse varias circunstancias al mismo tiempo. Entre otras, tener cargas familiares, que la pensión sea la principal fuente de ingresos y no superar los límites económicos que fija la normativa. Por tanto, el requisito de los 500 días cotizados en los cinco años anteriores es una de las claves para que nazca el derecho a la pensión cuando el fallecido estaba de alta o en situación asimilada, pero partir de ahí, la cantidad que se cobra dependerá de la base reguladora y de la situación personal y económica de quien recibe la prestación.