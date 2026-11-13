Lleva 15 meses sin cobrar el alquiler, gana el juicio y sigue sin recibir un euro: ahora reclama un fondo de garantía

El dueño de un piso ganó un juicio después de estar 15 meses sin recibir el alquiler, pero aún no ha cobrado. La situación de insolvencia de la inquilina ha hecho que siga sin recibir los 8.250 euros entre rentas y gastos que debe recibir después de su victoria en sede judicial. Este caso ha acabado en el Senado de Francia, al que el propietario ha pedido un fondo de garantía para que los dueños de los pisos con inquilinos morosos no se queden desamparados. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el dueño de la vivienda que sigue sin recibir un euro por el alquiler más de un año después.

El protagonista de esta historia se llama Julien Lebourgeois y es el propietario de una vivienda situada a pocos kilómetros de la localidad de Tarbes, en Francia. Este caso ha traspasado fronteras porque la situación es similar a la que viven muchos propietarios en España, que se han podido quedar desamparados después de que un inquilino no haga frente al pago del alquiler. En nuestro país incluso la situación se agrava, ya que el Gobierno ha permitido la ocupación a las personas que están en situación de vulnerabilidad.

En el caso de este propietario francés, firmó un contrato de arrendamiento con una mujer que sólo pagó la fianza y el primer mes, cuyo importe ascendía a 670 euros. Después se dejó de pagar y así sucesivamente hasta el mes 15, en el que el propietario siguió pagando los gastos que según la ley tiene que afrontar los dueños de la vivienda. Lógicamente, Julien Lebourgeois denunció la situación la Justicia francesa le ha dado la razón. Pero aún no ha visto ni un euro.

El propietario sigue sin pagar el alquiler

Un juez ordenó a la inquilina pagar 8.250 euros en total, 6.250 euros por las rentas correspondientes a los 15 meses en los que duró el contrato de alquiler y además, tiene que hacer frente a 2.000 euros por los gastos de los abogados y costas. Y de momento, el propietario ha denunciado que sigue sin recibir un euro después de que la inquilina se haya declarado en situación de insolvencia económica.

«Desde enero no me ha dado nada, ni un solo euro», ha dejado claro este propietario francés en declaraciones que recoge Le Figaro Immobilier, en las que también vaticina que: «Quizá nunca vea ese dinero». En esta entrevista, también cuenta que, tras volver a tener a disposición su vivienda, se encontró la puerta rota, ausencia de algunos muebles e incluso tuvo que cambiar la cerradura porque la inquilina se llevó las llaves. Además, también ha tenido que correr con estos gastos mientras sigue manteniendo esta deuda judicial.

Por ello, Julien Lebourgeois ha llevado este caso al Senado en Francia para pedir un fondo de garantía para que los propietarios en territorio galo no queden desprotegidos cuando los inquilinos no hacen frente a sus pagos y además se declaran en situación de vulnerabilidad. Para ello, pide que este fondo adelante el 90% de las deudas reconocidas judicialmente y que este dinero puede salir de aportaciones de propietarios, inquilinos y del Estado. A fecha del mes de septiembre, la recogida de firmas iba por buen curso a la espera de llegar a las 100.000 para que llegue a la Conferencia de Presidentes del Senado y ser el inicio de una proposición de ley que puede beneficiar a los propietarios.