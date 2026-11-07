El delirio chavista de Ada Colau para solucionar el problema de la vivienda: «¡Exprópiese a los ‘fondos buitre’!»

La candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, al grito de «¡Exprópiese!» del difunto Hugo Chávez, ha prometido durante un mitin celebrado en Barcelona que, si logran una mayoría en el Congreso, aprobarán una ley de expropiación de fondos buitre que, según su pronóstico, permitiría recuperar unas 100.000 viviendas en España.

En un acto de precampaña en el barrio de la Sagrera de Barcelona, junto al cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, y al ministro de Cultura y número dos de la candidatura de Colau, Ernest Urtasun, la ex alcaldesa evocando al estilo chavista del «¡Exprópiese!», ha asegurado que tienen como proyecto político expropiar a los fondos buitre, alegando que los inmuebles se expropiarían a precios inferiores a los del mercado, para que pasen al parque público de vivienda con un precio «asequible para la ciudadanía».

Para la formación de izquierdas, la expropiación es su modelo para solucionar el problema de la vivienda. Colau ha expresado que no le temblará el pulso para expropiar porque «a diferencia de la derecha no tenemos nada que ocultar». «¡Eh, lo decimos bien claro: expropiar, exprópiese!», ha exclamado, asegurando que si logran un buen resultado en las próximas elecciones del 29 de noviembre, que «reedite el gobierno progresista», promulgará una ley que permita expropiar a los fondos buitre .

Por otro lado, durante su discurso ha cargado contra la número dos en las listas del Partido Popular al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo: «Señora marquesa Cayetana, a usted y a sus amigos pijos, nosotros les subiremos muchísimo los impuestos, los vamos a freír a impuestos». Con estas frases, Colau responde a las declaraciones de la dirigente popular, quien había afirmado que la primera medida que tomaría la formación al llegar al Gobierno sería eliminar los ‘pinganillos’ que permiten la traducción de las intervenciones en catalán, euskera o gallego en el Congreso de los Diputados.

La candidata del Frente Amplio le ha reprochado a Álvarez de Toledo que eliminar los pinganillos del Congreso sea su prioridad, a pesar del «sufrimiento que hay para llegar a final de mes y de unas pensiones demasiado bajas».

Pero Colau no solo ha tenido palabras para el Partido Popular, sino para Vox y su líder Santiago Abascal, de quien afirma que a la ciudadanía «no le gusta, le molesta», además de asegurar que Abascal lo que quiere «es un casting». Al confirmarse que este asistirá el próximo lunes al programa de David Broncano en TVE, ha continuado diciendo que ella irá a La Revuelta al día siguiente, pero matizando que «no he pedido ningún casting».