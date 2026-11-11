Pepe Álvarez era el jefe de UGT en Cataluña cuando su cooperativa de viviendas estafó a 20.000 familias

El actual secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), José María Álvarez, era el máximo responsable del sindicato en Cataluña cuando su cooperativa de viviendas fue acusada de estafar a casi 20.000 familias en el conocido como caso PSV.

Es más, incluso llegó a defender a Carlos Sotos, el que fuera gerente de la cooperativa Promisión Social de Viviendas (PSV), cuando el Tribunal Constitucional le dio amparo en 1995, decretando el fin de su prisión provisional. Aquella decisión del Constitucional, que enmendaba al entonces juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras, fue aplaudida por Álvarez y calificada como un «acto de justicia», según recoge la prensa de la época.

En concreto, Sotos había entrado en la cárcel de Carabanchel (Madrid) en junio de 1994 acusado por el juez Moreiras de apropiación indebida y estafa. Por ello, estuvo 13 meses en prisión tras la suspensión de pagos de PSV, la cooperativa de viviendas vinculada a UGT. Sin embargo, el Tribunal Constitucional acordó su puesta en libertad provisional en julio de 1995, por lo que este abandonó la cárcel bajo fianza de 30 millones de pesetas.

En 2001, la Audiencia Nacional le declaró culpable de un delito de apropiación indebida, dictando una pena de dos años y cuatro meses de prisión contra él. Esta condena fue confirmada luego por el Tribunal Supremo en 2003.

Se da la circunstancia de que fue, precisamente, en Cataluña, donde el Juzgado de Instrucción número 1 de Badalona admitió a trámite la primera querella contra los responsables de PSV y UGT por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida de bienes. El secretario general de UGT en Cataluña era entonces José María Álvarez, que ostentó este cargo entre 1990 y 2006.

Fue el 7 de enero de 1994 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Badalona admitió a trámite esa primera querella contra la dirección del PSV y UGT. Asimismo, otras querellas de cooperativistas fueron acumuladas en la Audiencia Nacional, donde el juez Moreiras asumió la investigación del caso.

El titular de aquel juzgado, Rafael Losada, halló indicios de criminalidad en las actuaciones de PSV, que debía haber construido un centenar de viviendas en terrenos del polígono Montigalá-Batllória de Badalona, en el cinturón industrial de Barcelona. Aquella querella criminal fue presentada el 22 de diciembre de 1993 por cerca de 200 afectados en Badalona por el escándalo de la cooperativa PSV.

Ahora, tres décadas después, UGT, con José María Álvarez a la cabeza, ha convocado para este miércoles 11 de noviembre, junto a otras organizaciones como CGT, CNT, Solidaridad Obrera y CO.BAS, una huelga general por la vivienda.

El mismo sindicato que fue incapaz de gestionar una cooperativa de pisos como PSV, perjudicando a casi 20.000 familias en la década de los noventa, utiliza ahora el problema social de la vivienda para orquestar una huelga contra la oposición en plena precampaña electoral de las generales del próximo 29 de noviembre.

«Dos ministros más»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, denunció este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene dos ministros más de los oficiales, los líderes sindicales de UGT, José María Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo. «Pensábamos que Sánchez tenía 22 ministros, pero resulta que tenía 24, que el 23 se llama Pepe Álvarez y el 24 Unai Sordo», manifestó en desayuno informativo.

Además, Tellado criticó que las centrales sindicales hayan decidido «despertar de la siesta» que se llevan echando desde 2018 —año de llegada de Sánchez al poder— para manifestarse ahora contra Partido Popular.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y cabeza de lista al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, afirmó este martes que la huelga general prevista para este miércoles 11 de noviembre «va a ser un fracaso». «Se la cargó María Jesús Montero —la secretaria general del PSOE andaluz y ex vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez— cuando dijo que era contra la oposición», enfatizó Bendodo.

El dirigente popular incidió en que los ciudadanos son conscientes de que «una huelga contra la oposición» es algo que «no ha existido nunca en democracia», pues tales paros generales siempre han sido «contra la gestión de un Gobierno con el que no estás de acuerdo», apostilló.