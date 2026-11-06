Yolanda Díaz se desmelena en casa de la UGT: «No me dejan ir de piquete, pero ¡viva la huelga general!»

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se ha desatado este viernes en la sede de UGT durante la clausura de las Jornadas Confederales de Acción Sindical. Yolanda Díaz ha gritado ante los sindicalistas existentes que la huelga general del 11 de noviembre es política -«¡claro que es política, ¿cómo no lo va a ser?»- y que ha intentado todo para ser piquete esa jornada de huelga, «pero mi equipo no me ha dejado». «¡Viva la huelga general del 11 de noviembre convocada por los sindicatos de mi país!», ha gritado ante la audiencia.

Yolanda Díaz ha arengado en su discurso a que todo el mundo acuda a la huelga general porque «da esperanza» para la clase trabajadora. «Si convertimos esa huelga general en esa marca de esperanza vamos por buen camino», ha dicho.

«Por nuestros hijos e hijas, la huelga es defender a la clase trabajadora, a las empleadas del hogar, la sanidad pública, que está destrozada por los gobiernos del PP», ha señalado la ministra en tono de mitin.

«Vosotros decidís si queréis más derechos o queréis volver al pasado de este país. Pero ese pasado es lúgubre, causó mucho dolor, y no se cortan», ha dicho.

La ministra ha recurrido a todos los clichés contra un posible Gobierno de PP y Vox. Yolanda Díaz ha dicho que bajarían las pensiones, que congelarían el salario mínimo, que los trabajadores harían más horas extras en sus empleos.

Yolanda Díaz ha recurrido también incluso al accidente del Prestige y «los hilillos de plastilina» que salían del petrolero hundido frente a las costas gallegas en 2002, hace 24 años.

También ha recordado el accidente del tren de Angrois, en Galicia, en julio de 2013. Ambos accidentes para criticar la capacidad de gestión del PP, enfrentándola con la de los gobiernos de PSOE y Sumar. «Alberto Núñez Feijóo nunca se ha responsabilizado de nada», ha dicho.

En cambio, ha calificado la dimisión de Óscar Puente como un «ejemplo de decencia política» y asunción de responsabilidades: «No todos y todas somos iguales», ha señalado, matizando que, aunque ella no pertenece al PSOE, este gesto demuestra diferencias con otros partidos políticos en la asunción de errores.

Además, Yolanda Díaz ha aprovechado para pedir a los trabajadores que vayan en masa también a votar el 29 de noviembre para evitar un Gobierno de PP y Vox.

La ministra ha acudido a la casa de UGT después de proponer una subida del salario mínimo del 5,3%, superior incluso al 4,9% que habían recomendado los expertos de Trabajo.