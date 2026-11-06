Rubén, empresario con 150 viviendas en España: «Soy apolítico pero me gustaría tener seguridad jurídica y alquilar residencialmente»

La crisis de la vivienda es uno de los temas principales de cara a las elecciones generales del 29-N. Pedro Sánchez se autoproclamó su abanderado con dos decretos que acabaron siendo tumbados por el Congreso de los Diputados, lo que acabó provocando el adelanto electoral. Tras el accidente ferroviario de Urda, el tema ha quedado en segundo plano.

El rechazo a las propuestas por parte del presidente del Gobierno, unido al desahucio de Maricarmen, provocó desde una serie de manifestaciones por todo el país hasta una acampada ilegal en la Puerta del Sol, finalmente resuelta a comienzos de esta semana después de 38 días de asentamiento. En el lado contrario, nos encontramos con Rubén Zaballos, propietario de 150 inmuebles.

Las preocupaciones de los arrendadores

El empresario declaró en Más Vale Tarde que todas sus propiedades se ubican bajo el régimen de alquiler turístico, aunque desearía contar con «seguridad jurídica» para poder ponerlas en alquiler residencial.

Zaballos confesó ser «apolítico» y añadió que le «da igual que gobierne un partido u otro». Lo que verdaderamente le preocupa es la situación actual y exige al Gobierno medidas que le garanticen que sus inquilinos le van a pagar y que, si no lo hacen, o tiene algún problema, puede cesar el contrato.

Pierde la mitad de rentabilidad con el alquiler turístico

Como es lógico, dada la ubicación de sus 150 viviendas, la mayoría del año las tiene vacías. «En las grandes capitales es cierto que los alquileres turísticos son más rentables, pero en zonas rurales, como es donde tengo yo la mayor parte de propiedades, es al revés, porque son pueblos que están en torno a 10.000 habitantes. Se alquilan muy bien en julio y en agosto, pero en el resto del año están vacíos», aseguró.

La falta de seguridad jurídica le impide sacar el rendimiento que obtendría si las alquilase residencialmente, según expuso: «Mi rentabilidad está más cerca del 3% que del 5% o 6%, que es lo que obtendría residencialmente. Entonces, a mí me gustaría alquilar residencialmente».

A pesar de dejar de ganar una cuantía considerable de dinero, Zaballos reconoció en el mismo programa en otra ocasión que «he tenido de todo: inquiokupas, okupas, centros de venta de droga… Y al final es que es imposible porque, obviamente, tengo una estructura de gastos fijos importante. Pago más de 100.000 euros al mes de hipotecas, tengo 60 empleados; aparte de esta empresa tengo otras… y necesito una estabilidad».

En definitiva, la vivienda se ha convertido en uno de los principales escollos a resolver para cualquier gobierno, con unos propietarios que tienen miedo a alquilar debido al escaso respaldo jurídico con el que cuentan, con el consecuente descenso de la oferta, y con unos precios que no dejan de subir.