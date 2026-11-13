Trabajar en un instituto de secundaria siempre ha exigido paciencia y vocación, pero algunos profesores reconocen que lo que encuentran ahora en las aulas les está haciendo replantearse su futuro profesional. Los problemas familiares, determinadas actitudes y la forma de relacionarse de algunos alumnos forman parte de una realidad que pocas veces sale de los centros educativos y que complica bastante la labor educativa de los docentes.

Así lo ha explicado una profesora de secundaria que trabaja en Barcelona. Lo ha hecho en TikTok, donde ha contado cómo está viviendo esta situación y por qué empieza a preguntarse si podrá continuar toda su vida en la enseñanza. En un vídeo publicado de la cuenta @pilarlavadox, la docente habla desde su propia experiencia y subraya que no pretende generalizar. Su reflexión llega después de los recientes disturbios registrados en Barcelona, donde buena parte de los detenidos eran menores de edad.

Una profesora de secundaria en Barcelona: «La mitad de detenidos son nuestros alumnos, están en nuestras aulas»

«Yo no sé si voy a ser profesora de secundaria toda mi vida», comienza explicando la docente. Lo que está viviendo últimamente, asegura, poco tiene que ver con lo que esperaba. Y habla de comentarios que escucha en clase, de determinadas formas de pensar y expresarse. La profesora relaciona esa experiencia con los altercados ocurridos a finales de octubre en Barcelona. «La mitad de los detenidos son menores. Claro, es que son nuestros alumnos, están en las aulas», señala. En esos disturbios, recordemos, fueron detenidas 130 personas y 76 de ellas eran menores, según el balance de los Mossos. Para la docente, el dato deja de ser una cifra.

«Tú empiezas a rascar, empiezas a preguntarles el tema y te das cuenta de por qué ha pasado lo que ha pasado», explica. No entra en detalles sobre conversaciones concretas, pero sí reconoce que lo que escucha le hace preguntarse por el futuro. De hecho, ese contraste entre lo que ocurre fuera del centro y lo que después reaparece dentro de clase es precisamente lo que, según cuenta, más le preocupa en este momento concreto.

«Está muy jodido ser profe hoy en día»

La docente admite que la situación le está resultando dura porque disfruta de su trabajo. Es profesora de música y asegura que enseñar esta materia le apasiona. Sin embargo, esa vocación convive ahora con clases y situaciones que, según cuenta, resultan cada vez más difíciles de gestionar. «Hay que ser muy valiente hoy en día para meterte en un aula de secundaria, en un instituto», afirma. Después apunta a otro aspecto: detrás de determinados comportamientos existen situaciones personales y familiares complejas. «Hay muchos problemas dentro de estas familias o de estos niños», añade antes de reconocer que algunas jornadas se hacen complicadas.

Su reflexión no se plantea como una crítica general a todos los adolescentes. De hecho, insiste varias veces en que no quiere generalizar. Habla de aquello que ve y escucha en sus propias clases y de cómo esa experiencia está modificando la imagen que tenía de la profesión.

El miedo a contar lo que ocurre dentro del aula

Uno de los momentos más llamativos del vídeo llega cuando explica que ha rechazado participar en televisión para hablar de los altercados de Barcelona. Según relata, recibió un mensaje invitándola a intervenir y dar su opinión sobre lo sucedido, pero decidió no hacerlo. «He dicho que no porque es que me da miedo expresarme y decir las cosas que pasan», reconoce. La profesora teme que cualquier descripción de lo que observa termine generando una oleada de críticas. Por ese motivo evita profundizar en determinados asuntos y mide sus palabras incluso en el vídeo.

Por otro lado, la docente no da soluciones ni pretende explicar por sí sola las causas de los disturbios, sino que lo que hace es trasladar una preocupación nacida de su experiencia cotidiana con adolescentes y de las conversaciones que mantiene con ellos en el instituto.

Una vocación que empieza a ponerse a prueba

Pese al tono preocupado, la profesora insiste en que quiere continuar enseñando. «Digo esto con todo el dolor de mi corazón porque me encanta ser profesora de música, porque amo enseñarles música», explica. Precisamente por eso resulta significativo que se plantee si podrá mantener esta profesión durante toda su vida.

Los disturbios del 24 de octubre reunieron a cientos de jóvenes en el centro de Barcelona y terminaron con saqueos, daños y más de un centenar de detenciones. La mayoría de los arrestados eran menores y, en los días posteriores, las investigaciones policiales llevaron a nuevas detenciones relacionadas con los canales utilizados para difundir las convocatorias. Para esta joven profesora, sin embargo, la cuestión empieza mucho antes de una actuación policial. Empieza en las aulas, en las familias y en conversaciones cotidianas que dejan ver problemas que los profesores tienen que afrontar cada día. «No sé cómo abordar la situación ni cómo tomármelo de otra manera», admite. Y termina regresando al punto que explica todo el vídeo: «Porque yo quiero ser profesora».