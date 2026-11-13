Cielos nubosos y lluvias débiles marcarán la jornada en toda la provincia, con algunas brumas matinales en zonas elevadas que también pueden aparecer en los litorales al caer la tarde. Las temperaturas descenderán, especialmente en el litoral y el viento arreciará moderadamente. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes grises y lluvias a la vista

El cielo en Bilbao se despereza lento, cubierto por una suave capa de nubes grises que anticipan una jornada cargada de chubascos. Este 25 de octubre, los pronósticos indican una alta probabilidad de lluvias, sobre todo en la mañana y la tarde, mientras el viento sopla con una brisa moderada del este. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 15 grados, aunque la sensación térmica podría descender a esos frescos 11.

Ya por la tarde, el cielo se mostrará algo más inquieto, con intervalos de nubes y claros que ofrecerán un respiro entre las lluvias. Sin embargo, la humedad se mantendrá en niveles elevados, haciendo que el ambiente resulte bastante pesado. A medida que el sol se despida a las 17:49, las temperaturas nocturnas descenderán, manteniéndonos cerca de los 12 grados. Así que, ponderen bien sus abrigos y paraguas, ¡hoy el tiempo será un compañero impredecible en la ciudad!

Jornada inestable con viento y lluvia en Baracaldo

Las calles de Baracaldo despiertan bajo un cielo grisáceo que presagia una jornada agitada. La humedad en el aire se siente casi palpable, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, llevando consigo un olor a lluvia que se cierne sobre la ciudad como una sombra inquietante. Esta mañana, las temperaturas serán frescas, alcanzando un máximo de 16 grados, mientras la probabilidad de precipitaciones toca el 100%, lo que augura un día húmedo e inestable.

A medida que avance el día, el ambiente cambiará, con una ligera mejora en la tarde, aunque la probabilidad de lluvia seguirá siendo alta, con un 95% por la noche. No se descartan ráfagas de viento que superen los 30 km/h, creando una sensación térmica fresca que podría bajar hasta los 11 grados. Es recomendable salir preparado y no olvidar el paraguas, ya que la lluvia podría ser intensa en cualquier momento.

Guecho: cielo nublado y posibles lluvias

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente cubierto y la probabilidad de lluvia es del 100% desde la madrugada hasta el mediodía. Con temperaturas frescas que oscilan entre 12 y 16 grados, se augura un ambiente húmedo y pesado, especialmente al sentir que la temperatura puede percibirse como más baja. A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el paisaje, creando un entorno gris que puede desalentar a los más aventureros.

Por la tarde, aunque la lluvia seguirá siendo probable, descendiendo al 90%, se espera que el cielo muestre un ligero alivio con condiciones parcialmente nubladas. Las temperaturas podrían mantenerse estables, pero la sensación térmica podría seguir siendo fresca. Con la salida del sol a las 08:02 y su puesta a las 17:49, Guecho contará con aproximadamente 9 horas de luz en un día donde el viento llegará suavemente a 5 km/h, sin rachas que superen los 30 km/h.

Santurce: nubes pasajeras y posibilidad de lluvia

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque sin cambios significativos en la estabilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados, con un viento ligero que podría acompañar a las nubes y una probabilidad de lluvia que podría sorprender en la tarde.

Un día como el de hoy invita a disfrutar de un agradable paseo por las calles o a realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo y la frescura que ofrece el tiempo. Es una oportunidad perfecta para conectarse con la rutina diaria y disfrutar del entorno.

Cielo nublado y lluvia persistente en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 13 grados. A medida que avancen las horas, la posibilidad de lluvias se mantendrá, intensificándose en la tarde-noche y las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados, creando una sensación térmica fresca.

A lo largo del día, el tiempo continuará inestable y húmedo, por lo que es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa adecuada para combatir el frío. A pesar de la lluvia, el paisaje urbano se verá brillante bajo los tonos grises del cielo, lo que ofrece una imagen particular de la ciudad.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET