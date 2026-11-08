Una pareja de jubilados busca voluntarios mayores de 26 años para vivir en un pueblo de Cádiz a cambio de cuidar sus gatitos y sus nietos un par de tardes a la semana

En plena crisis de vivienda y con la costa gaditana sometida a precios disparados cada verano, es inverosímil que exista la posibilidad de vivir en un pueblo de Cádiz sin pagar alquiler. Y como muchos ya saben, esto viene de la mano de los benditos voluntariados, que permiten instalarse unas semanas en el litoral a cambio de echar una mano a los anfitriones.

Una de esas propuestas figura en una de las mayores plataformas de intercambio entre viajeros y anfitriones del mundo. La publica un matrimonio de jubilados que reside en el campo, a las afueras de una de las localidades más visitadas del litoral atlántico andaluz, y busca a alguien con un perfil muy concreto para compartir su rutina durante un mes como mínimo.

Vivir en un pueblo de Cádiz a cambio de cuidar gatos y nietos: así es la oferta

Los anfitriones son Jackie y Richard, una pareja inglesa instalada a unos siete kilómetros de Conil de la Frontera, en una finca de media hectárea.

El anuncio ya está colgado en la reconocida plataforma Workaway y pide voluntarios, preferiblemente mayores de 26 años (aunque también tienen en cuenta perfiles más jóvenes), para colaborar en el hogar. La tarea principal tiene que ver con los animales; la secundaria, con la familia.

Para dar contexto, Jackie fundó y dirige una asociación benéfica registrada que rescata y atiende a gatos y gatitos abandonados de la zona. En la finca viven en libertad alrededor de 35 felinos, mientras que las crías y los ejemplares jóvenes pendientes de adopción ocupan casetas cerradas.

La pareja, además, trabaja para esterilizar a los gatos callejeros del entorno y frenar así la aparición de nuevas camadas.

Mientras, el otro encargo es más doméstico. Algunas tardes a la semana, el voluntario tendrá que quedarse con los nietos de los anfitriones, que son bilingües en inglés y español. El anuncio menciona también recados ocasionales y algo de cocina o repostería sencilla.

Y ojo, que la plaza es para una sola persona (no se aceptan familias) y en la casa no se permite fumar.

¿Qué ofrecen y qué pide esta pareja británica de Conil para vivir con ellos?

Según el anuncio, el horario se concentra entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, más cerca de una hora varias tardes por semana. Sin embargo, las reseñas de antiguos voluntarios describen jornadas algo más largas, con trabajo hasta el mediodía y una ronda de comida para los gatos hacia las seis o las siete de la tarde.

A cambio, los anfitriones cubren alojamiento y comida. El voluntario duerme en una pequeña casa del jardín, con baño compartido con otra persona, y dispone de wifi, ropa de cama, toallas y bicicletas. También se puede usar la piscina.

Y para quienes disfrutan de los atardeceres en la playa, esta queda a unos diez minutos en coche o a 20 en bicicleta, de modo que tener vehículo propio resulta útil, aunque no imprescindible.

Dicho todo esto, antes de presentar la candidatura, conviene revisar las condiciones que fija la pareja:

Una estancia mínima de un mes, aunque prefieren voluntarios que se queden seis semanas o más.

No tener alergia a los animales.

Los ciudadanos de fuera de la Unión Europea necesitan el visado correspondiente para hacer voluntariado en España.

Se admiten nómadas digitales, siempre que respeten el horario de trabajo.

Cómo inscribirse en este voluntariado de Cádiz

La solicitud se tramita a través del perfil de los anfitriones en Workaway, una web que, como ya se anticipó al principio, conecta a viajeros con familias, granjas y proyectos de todo el mundo.

Para escribirles, hay que registrarse y abonar la cuota anual de la plataforma. Los anfitriones piden, además, completar el perfil personal con una foto antes de dar el primer paso.

El mensaje debe redactarse en inglés y explicar la motivación del candidato. Hay que adjuntar un currículum breve con un número de teléfono (para contactar por WhatsApp) y, si es posible, alguna fotografía.

Cabe remarcar que la pareja tiene una valoración del 100% y suma 83 reseñas, aunque conviene armarse de paciencia: su tasa de respuesta ronda el 92% y suelen contestar en un plazo de cinco días.

Qué ver y qué hacer en Conil de la Frontera

Más allá de la finca, el destino tiene bastante que ofrecer. Conil ronda los 23.500 habitantes censados, pero en verano supera las 100.000 personas, atraídas por sus playas y por su casco antiguo de calles blancas. La Torre de Guzmán, levantada a comienzos del siglo XIV para vigilar las almadrabas, funciona hoy como mirador, oficina de turismo y sala de exposiciones.

Muy cerca están la Puerta de la Villa, que daba acceso al recinto amurallado, y la antigua iglesia de Santa Catalina, convertida en centro cultural. La Chanca, un viejo espacio ligado a la pesca, ayuda a entender la tradición del atún de almadraba, que el pueblo celebra con la Ruta del Atún entre mayo y junio.

En cuanto a la costa, estas son algunas de las playas y rincones más conocidos del municipio:

Castilnovo , con más de dos kilómetros de arena al otro lado del río Salado, apta para pasear o hacer surf.

, con más de dos kilómetros de arena al otro lado del río Salado, apta para pasear o hacer surf. La Fontanilla y la zona de Cabo Roche, con arenales amplios y calas entre acantilados como la Cala del Aceite.

Para los ratos libres, la propia pareja recomienda en su anuncio el surf, el kitesurf, la bicicleta de montaña, el senderismo y la escalada.

Y para cambiar de aires, hay autobuses desde Conil hacia Cádiz, Jerez, Tarifa y Sevilla, mientras que Vejer de la Frontera o las ruinas romanas de Baelo Claudia quedan a menos de una hora en coche.