Pedri (23 años), sobre los negocios familiares: «Mi abuelo llevaba la Tasca Fernando, la mayor peña del Barça en las Canarias»

Pedro González López (Tegueste, 25 de noviembre de 2002) es uno de los mayores talentos que ha salido de España en los últimos años y, a pesar de su juventud, acumula un gran número de títulos con España y el Barcelona. El centrocampista canario habló recientemente en una entrevista sobre el negocio familiar que su abuelo tenía en su Tenerife natal, que era la mayor pequeña barcelonista de la zona. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Pedri y los negocios familiares de los que ha hablado recientemente.

Pedri cumplirá 24 años este 25 de noviembre y ya puede decir que es campeón de Europa y del mundo con la selección española. A pesar de que no pudo ser titular en ninguna de las dos grandes finales de España, fue importante partiendo desde el banquillo tanto en la final de Berlín en 2024 contra Inglaterra como contra Argentina en Nueva York en 2026. Con el Barcelona, ya ha disputado un total de 298 partidos en los que ha anotado 33 goles y repartido 43 asistencias, además de ser el timón del club culé desde su llegada. A la espera de la ansiada Champions League, ha ganado tres Ligas, dos Copas del Rey, tres Supercopas y un premio Golden Boy al mejor jugador del año.

Con contrato en vigor hasta el año 2030, Pedri tiene un salario anual según Capology de 16,250,000 brutos al año. Este medio también habla de que a lo largo de toda su carrera ha podido ganar alrededor de 80 millones de euros brutos por temporada. Según consta en el Registro Mercantil, ‘Pedrineta S.L.’, constituida en 2023, es la sociedad bajo la que administra sus inversiones, siendo la última el Hotel Villa de Barajas situado cerca del aeropuerto de Barajas y a pocos kilómetros del circuito de Madring.

Pedri y sus negocios familiares

Pedri también compró recientemente por 2,5 millones de euros un convento que está en su Tegueste natal, la tierra donde nació, se crió y dio sus primeras patadas a un balón. En una entrevista reciente en The Players Tribune, el jugador del Barcelona y de la selección española habló sobre sus unicios y un negocio familiar donde se crió y que regentaba su abuelo.

«Nunca ha habido un aficionado al fútbol más loco que mi abuelo, te lo juro. Sé que todo el mundo que esté leyendo esto en España pondrá los ojos en blanco y dirá: “No, no, no, mi tío es todavía más loco”. Pero os digo una cosa: si hubierais tenido la oportunidad de conocer a mi abuelo, lo entenderíais», dijo durante esta entrevista.

«Mmi abuelo llevaba la Tasca Fernando, la mayor peña del Barça en las Canarias», afirmó sobre el restaurante que era «de tapas de los de toda la vida, con el techo de madera, las sillas de madera, la barra de madera, todo de madera». «Yo crecí corriendo entre las mesas. Mi abuela no soportaba que mi hermano y yo jugáramos la final del Mundial mientras ella iba llevando la comida a las mesas, así que siempre nos mandaba abajo, a la sala VIP», afirmó sobre una pequeña barcelonista en la que creció y soñó con ser campeón del mundo para después conseguirlo.