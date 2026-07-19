Por qué Pedri no es titular con España en la final del Mundial contra Argentina

Pedri no es titular con España en la final del Mundial 2026 contra Argentina. Luis de la Fuente mantiene el mismo once que en cuartos y semifinales y esto significa que el centrocampista del Barcelona enlaza su tercera suplencia consecutiva. El canario no estaba realizando un buen torneo y el seleccionador ha apostado por la medular compuesta por Rodri Hernández y Fabián Ruiz con Dani Olmo por delante como mediapunta.

Este sistema deja sin hueco a un Pedri que no ha encontrado su nivel en todo el Mundial, aunque en el partido de este domingo tendrá una nueva oportunidad desde el banquillo… ¿Quién sabe si se convertirá en el héroe de la selección española como Andrés Iniesta en Sudáfrica 2010? Si se puede considerar así, la suplencia del canario es la única sorpresa, aunque ya no lo es al haberse caído de las tres últimas alineaciones.

Pedri salió señalado en el primer choque de la fase de grupos y dejó aún más dudas en octavos contra Portugal. De la Fuente, conocedor de que el Mundial es demasiado corto como para premiar trayectorias, no dudó y sentó al que muchos consideran el mejor centrocampista que hay en España. El del Barça vive un Mundial diferente a lo que se había imaginado, pero el seleccionador siempre le ha sacado del banquillo en la segunda parte.

De hecho, en un partido contra Argentina que puede ser muy trabado, su manejo de balón se antoja decisivo si se requiere tener el control en una situación ventajosa en el marcador. Rodri y Fabián están siendo dos de los mejores jugadores de la selección, así como Olmo, quienes se han hecho dueños del centro del campo de España en Estados Unidos.

El once de España sin Pedri

Este es el once de la selección para la esperada final contra Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York: Unai Simón en portería; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymerick Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri, Fabián y Olmo en el centro del campo; Álex Baena y Lamine Yamal en bandas y Mikel Oyarzabal en la punta del ataque