El test de Fabián Ruiz: elige el Mundial, no le quita el balón a Pedri y sueña con volver al Betis
El centrocampista del PSG se somete al test rápido de OKDIARIO y elige a Iniesta como su ídolo de infancia y al Bayern de Múnich como el rival que menos le gusta tener enfrente
El internacional español cuenta qué echa de menos en París, quién habla más en el vestuario de España y cómo lleva las noches con su hijo
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Fabián Ruiz cambia las respuestas largas por lo primero que se le viene a la cabeza. Desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el centrocampista del PSG elige entre Champions y Mundial, confiesa qué se llevaría de Los Palacios a París y termina con el sueño que aún le queda por cumplir.
Pregunta: ¿Champions o Mundial?
Respuesta: Mundial.
P: ¿Marcar un gol en el minuto 90 o dar la asistencia?
R: Un gol.
P: ¿A qué compañero de España nunca le puede quitar el balón?
R: A Pedri.
P: ¿Quién habla más en el vestuario de la Selección?
R: Cucurella.
P: ¿Qué rival le gusta menos tener enfrente?
R: El Bayern.
P: ¿Un ídolo de la infancia?
R: Iniesta.
P: ¿Un estadio en el que aún no ha jugado y le gustaría hacerlo?
R: Old Trafford.
P: ¿Qué comida de casa echa de menos en París?
R: Intento tener siempre jamón en casa, pero diría que el gazpacho y los tomates de mi pueblo.
P: ¿Qué es lo primero que hace cuando vuelve a Los Palacios?
R: Ir a comer a algún sitio, comer tomate y probar las cosas típicas de aquí.
P: ¿Cuántas horas de sueño le roba su hijo?
R: Ahora, algunas más de las que me gustaría. Pero lo llevo bien. Cuando lo miro se me quita el sueño. Mi mujer también se encarga de que yo pueda descansar más.
P: ¿Un sueño que le quede por cumplir?
R: Volver al Betis y acabar allí mi carrera.