El test de Fabián Ruiz: elige el Mundial, no le quita el balón a Pedri y sueña con volver al Betis

Fabián Ruiz cambia las respuestas largas por lo primero que se le viene a la cabeza. Desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el centrocampista del PSG elige entre Champions y Mundial, confiesa qué se llevaría de Los Palacios a París y termina con el sueño que aún le queda por cumplir.

Pregunta: ¿Champions o Mundial?

Respuesta: Mundial.

P: ¿Marcar un gol en el minuto 90 o dar la asistencia?

R: Un gol.

P: ¿A qué compañero de España nunca le puede quitar el balón?

R: A Pedri.

P: ¿Quién habla más en el vestuario de la Selección?

R: Cucurella.

P: ¿Qué rival le gusta menos tener enfrente?

R: El Bayern.

P: ¿Un ídolo de la infancia?

R: Iniesta.

P: ¿Un estadio en el que aún no ha jugado y le gustaría hacerlo?

R: Old Trafford.

P: ¿Qué comida de casa echa de menos en París?

R: Intento tener siempre jamón en casa, pero diría que el gazpacho y los tomates de mi pueblo.

P: ¿Qué es lo primero que hace cuando vuelve a Los Palacios?

R: Ir a comer a algún sitio, comer tomate y probar las cosas típicas de aquí.

P: ¿Cuántas horas de sueño le roba su hijo?

R: Ahora, algunas más de las que me gustaría. Pero lo llevo bien. Cuando lo miro se me quita el sueño. Mi mujer también se encarga de que yo pueda descansar más.

P: ¿Un sueño que le quede por cumplir?

R: Volver al Betis y acabar allí mi carrera.