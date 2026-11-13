García-Castellón: “Antes nos señalaban los malos; ahora nos señalan los buenos: el Ejecutivo y el Legislativo”

El juez jubilado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha descrito en las III Jornadas Jurídicas de OKDIARIO un cambio que, a su juicio, no tiene precedentes. “En mi trabajo, que ha sido fundamentalmente el terrorismo, estábamos acostumbrados a que las presiones vinieran de los malos. Eran los malos los que nos amenazaban, insultaban, nos señalaban”, ha explicado. “Pero todo esto cambió para algo que es inconcebible: que los buenos, entre comillas, es decir, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, son los que te señalan a ti. Esto yo nunca lo había visto”.

El magistrado ha distinguido entre la crítica legítima y el ataque personal: “Yo soy el primero que critico muchas sentencias. Pero otra cosa es el señalamiento personal, como se ha hecho”. Y ha enmarcado esos ataques en un contexto más amplio: “Se ha introducido la mentira en el corazón del Estado. Y ustedes han visto ejemplos a raudales durante este tiempo”.

“¿Para qué sirve? Para nada”

García-Castellón ha cargado contra la ineficacia del sistema de amparo del CGPJ: “Si a un juez le dicen cualquier cosa menos bonito, es usted un sinvergüenza, un prevaricador, un corrupto, ¿qué hace el Consejo? Una declaración institucional diciendo: respete usted la independencia judicial. ¿Y eso para qué sirve? Para nada”. Tampoco ha salvado a la Fiscalía: “Al final, el fiscal es el protector de la independencia judicial. Pero en los últimos años no les he visto actuar nunca para defenderla. Más bien al contrario”.

El efecto, ha advertido, va mucho más allá del juez atacado: “El mensaje es para todos los jueces, y sobre todo para los jóvenes. El juez que está en un pueblo dice: a Pepito le han llamado corrupto, ha acudido al Consejo y no ha servido para nada. ¿Ha hecho algo la Fiscalía? Tampoco. Es preventivo: haga usted lo que quiera, pero sepa que si se sale del camino y hace algo que no nos gusta, no tiene ningún apoyo”. “Los jueces son personas como todos los demás. Dependen de su sueldo, normalmente no son gente rica, y se están jugando su carrera. Otra cosa es que queramos creer que el juez es Superman”.

Independencia, sí; responsabilidad, también

Con la experiencia de doce años como magistrado de enlace en París, García-Castellón ha defendido que la independencia judicial “es importantísima, pero no para el juez, sino para los ciudadanos”, y que “tiene poco sentido si no va aneja a la responsabilidad del juez”. Lo ha ilustrado con una anécdota: un juez de Lyon le avisó una tarde de que una orden europea de detención sería rechazada si un juzgado del sur de España no remitía un documento. Cuando localizó al juez español responsable, este le contestó que eran las cuatro de la tarde y ya no trabajaba. “Le dije: hay un señor en prisión por una orden europea. Ahora mismo llamo al presidente del Tribunal Superior de Andalucía y se lo cuento. Bueno, si te pones así… A las cinco lo tenía yo en París y a las cinco y media estaba en Lyon”.

El juez ha denunciado también el colapso de la justicia, con señalamientos laborales “para el año 30, para el año 31”, y ha comparado la falta de inversión con la que sí recibió la Agencia Tributaria tras la Transición. “¿Las razones ocultas? Quizás las mismas que en la educación. Quizás sea mejor no tener ciudadanos con criterio, con capacidad de decir: esto no me gusta”. Sobre la ley de eficiencia, en vigor desde octubre del año pasado, ha sido demoledor: “No ha venido a resolver ningún problema, sino que los ha agravado. Ha sido un lavado de imagen”.

“La prostitución absoluta del CGPJ”

En el cierre de la mesa, García-Castellón ha recordado el caso de un vocal del CGPJ de la cuota de un partido de extrema izquierda que votó con el bloque conservador en un pleno y cuyo partido pidió públicamente su dimisión. “Es la prostitución absoluta de lo que debería significar el Consejo como garante de la independencia. Cuando lo leí no me lo podía creer”. Y ha reclamado “cambios fundamentales” para dotar al Consejo de “poderes reales”: “A mí me da igual que haya 20, 25 o tres vocales. Lo que quiero es que tenga verdaderos poderes. Y no los tiene”.