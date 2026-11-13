Brian May, guitarrista de Queen, compra un campo y planta 100.000 árboles para crear una reserva natural en Inglaterra

Lejos de los escenarios, las giras internacionales y los grandes éxitos de Queen, el guitarrista Brian May lleva más de una década dedicado a un proyecto muy diferente, que se trata de recuperar un espacio natural en el sur de Inglaterra. El legendario guitarrista adquirió terrenos agrícolas en el condado de Dorset y, junto a su organización conservacionista Save Me Trust, impulsó la plantación de más de 100.000 árboles y arbustos autóctonos. Lo que antes eran campos destinados al cultivo y al ganado se ha convertido en May’s Wood, una reserva natural concebida para favorecer el regreso de la fauna y proteger la biodiversidad de la zona.

De terrenos agrícolas a un bosque de más de 100.000 árboles

La iniciativa comenzó en septiembre de 2013, cuando el músico puso en marcha la transformación de unas 63 hectáreas de terreno próximas a Bere Regis, una localidad del condado de Dorset. La finca había estado dedicada durante años a actividades agrícolas y ganaderas, pero Brian May quería recuperar el paisaje forestal que, según los antecedentes históricos del proyecto, había existido allí siglos atrás. Para ello contó con la colaboración de Save Me Trust, la organización dedicada a la protección de los animales que fundó junto a otros colaboradores.

La primera jornada de plantación reunió a vecinos y escolares de la localidad. El propio Brian May participó colocando el primer roble y, durante aquella jornada, se plantaron alrededor de 600 ejemplares. El objetivo inicial era superar los 100.000 árboles y arbustos, una cifra que finalmente se alcanzó y rebasó, ya que en el décimo aniversario del proyecto, en 2023, el espacio ya contaba con aproximadamente 101.000 plantas autóctonas. ￼

El objetivo: recuperar la fauna autóctona

El proyecto no consistía simplemente en plantar árboles para crear un paisaje más verde. La intención era reconstruir un ecosistema capaz de proporcionar alimento y refugio a diferentes especies. Para conseguirlo se eligieron variedades autóctonas como robles, hayas, castaños, tilos, cerezos silvestres y nogales. Además, se reservaron espacios abiertos, praderas de flores silvestres y corredores naturales para favorecer la convivencia entre distintas especies y evitar una plantación excesivamente densa. ￼

Con el paso de los años, el entorno comenzó a experimentar cambios. Las flores silvestres favorecieron la presencia de abejas y mariposas, mientras que los nuevos árboles y setos proporcionaron lugares de refugio y anidamiento para aves y pequeños mamíferos. Una de las particularidades del proyecto es que no se introdujeron animales artificialmente, ya que la estrategia consistía en recuperar las condiciones del hábitat para permitir que la fauna regresara por sí misma. ￼

Brian May, mucho más que el guitarrista de Queen

La preocupación del músico por la naturaleza no es algo reciente. En 2010 impulsó Save Me Trust, una organización centrada en la protección de los animales silvestres y la conservación de sus hábitats. También se ha implicado en campañas contra determinadas prácticas de control de fauna, especialmente la persecución de los tejones en Reino Unido.

Además, Brian May tiene una faceta académica menos conocida, ya que es doctor en Astrofísica por el Imperial College de Londres, donde completó su tesis doctoral después de décadas dedicadas principalmente a la música. Su trayectoria demuestra que sus intereses van mucho más allá de su papel como integrante de Queen.

Actualmente, May’s Wood representa uno de sus proyectos personales más ambiciosos. Lo que comenzó con la plantación de un primer roble se ha convertido en una iniciativa de restauración ecológica pensada para perdurar durante generaciones. Su propósito es que los árboles crezcan, el ecosistema continúe recuperándose y las futuras generaciones puedan disfrutar de un espacio donde la naturaleza vuelva a ocupar el protagonismo.