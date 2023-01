Brian May (Queen), nombrado caballero del imperio británico por orden de Carlos III

El 2023 ha comenzado oficialmente y el rey Carlos III ha realizado sus primeros nombramientos de honor del año. Una condecoración donde se reconocen a 1.107 personas, repartidos entre hombres y mujeres, y en la que Brian May ha sido uno de los elegidos.

El legendario guitarrista de Queen se ha convertido en uno de los mayores referentes de la música a nivel global. A sus 75 años y con una carrera repleta de hitos a sus espaldas, el artista no solo es uno de los rostros más queridos y populares del país, sino que también ha jugado un papel fundamental en la monarquía británica.

Recordemos que Brian May abrió las famosas celebraciones del Jubileo de Oro de la Reina en el 2002, tocando en directo en el techo del Palacio de Buckingham. Además, 20 años más tarde regresó para abrir el concierto del Jubileo de Platino en la cima del Monumento Victoria. Todo ello sumado al hecho de haber sido nombrado como el mejor guitarrista de todos los tiempos por la revista Total Guitar.

Como astrofísico consumado y adjunto como estereoscopista a muchos equipos de exploración espacial de la NASA, Brian May no ha podido evitar mostrarse completamente feliz por la noticia. Y es que, acaba de ser nombrado caballero del Imperio Británico.

“Estoy feliz y agradecido de recibir este honor. Consideraré el título de caballero no tanto como una recompensa, sino más como un cargo, una comisión, para continuar luchando por la justicia, para ser una voz para aquellos que no tienen voz. Me esforzaré por ser digno, por ser ese Caballero de la Brillante Armadura”, ha señalado.

Cabe señalar que el título de caballero o dama es uno de los reconocimientos de más alto rango en el sistema de honores británico. Una posición con la que se logra el derecho de usar el título de señor (sir) o dama (dame) si así lo desean.