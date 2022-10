Queen publica una canción inédita interpretada por Freddie Mercury

Queen sin duda forma parte de la historia de la música por todo lo que ha conseguido la banda en sus ya muchos años de carrera. El álbum The Miracle de 1989 es uno de los más destacados de los británicos y por eso el 18 de noviembre lanzará una reedición para coleccionistas.

La sorpresa es que esta nueva edición incluirá Face it alone, un tema que en su día se descartó incluir en el disco y que ahora han decidido rescatar. Pero eso no es todo, en él se puede escuchar la voz de Freddie Mercury 31 años después de su muerte, lo que la hace aún más especial.

El lanzamiento ha estado plagado de dificultades. Primero, la banda empapeló algunas grandes ciudades a nivel mundial con carteles promocionales en los que se veía la imagen de Freddie Mercury junto con el título de la canción, Face it alone. Cuando la histeria ya había cundido entre los fans, subieron un anuncio a su cuenta de Twitter anunciando la fecha de salida del single junto con un mensaje: “This is real life, this isn’t fantasy”. De esta manera hacían un juego de palabras con su gran éxito Bohemian Rhapsody.

