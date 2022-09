Los homenajes a Taylor Hawkins, batería de los Foo Fighters, fallecido hace unos meses antes de un concierto en Colombia, no dejan de sucederse. Tras el multitudinario homenaje que tuvo lugar en Londres, esta semana se ha realizado uno en la ciudad de Los Ángeles.

Este martes, el escenario Kia Forum de Los Ángeles reunió a miles de personas para dar un último adiós y homenajear al músico Taylor Hawkins. Un concierto en el que participaron numerosos artistas, que quisieron poner su granito de arena al homenaje.

Mark Ronson, Nancy Wilson, Alanis Morrisete, Pink, Queen Tommy Lee, Travis Barker, Joe Elliot, Pink, Miley Crys, Kesha, fueron algunos de los artistas que se subieron al escenario y que estuvieron presentes en el nuevo homenaje organizado por el grupo.

«Es como una puerta giratoria de héroes del rock esta noche», decía David Grohl, líder de Foo Fighters, antes de que Pink, Nancy Wilson (de la banda Heart) y el batería Jon Theodore (actualmente en Queens of the Stone Age) se subían al escenario para tocar una versión de Barracuda de Heart.

Sin duda, uno de los tributos más aclamados del show fue el protagonizado por Pink y los miembros de Queen, con Brian May a la cabeza. Juntos tocaron Somebody To Love, una canción que animaron a cantar al público, siendo uno de los momentos más especiales de la noche.

Antes de que se subiera Pink al escenario, Queen tocó We Will Rock You, y cerró su particular homenaje con una versión en acústico de Love of My Life, un tema que les propuso tocar Alison, la viuda de Taylor Hawkings y que ellos no dudaron en aceptar su petición.