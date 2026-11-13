Carlo Costanzia celebra su 34º cumpleaños y recibe una emotiva carta de su padre: «El regalo más bonito me lo has hecho tú a mí»
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Carlo Costanzia está de celebración. Este viernes, 13 de noviembre, el hijo de Mar Flores sopla las velas de su 34º cumpleaños, y lo hace en uno de los momentos más especiales de su vida, justo apenas tres meses después de dar la bienvenida a su segunda hija en común con Alejandra Rubio. Una etapa marcada por la felicidad familiar que ha quedado reflejada en las numerosas felicitaciones que ha recibido públicamente a lo largo de esta jornada. Entre todas ellas, ha destacado especialmente la de su padre, Carlo Costanzia, quien no ha querido dejar pasar esta fecha tan señalada sin dedicarle unas palabras. Un gesto cargado de significado que ha vuelto a poner el foco en el estrecho vínculo que mantienen padre e hijo, a pesar de las rencillas familiares que siempre han marcado al clan.
«Cuando me convertí en padre por primera vez, me faltaba un mes para cumplir 32 años. Tú, cuando lo fuiste, ya los habías cumplido hacía un mes. Dos años después eres papá por partida doble. Hoy el regalo más bonito me lo has hecho tú a mí, permitiéndome ver y comprender al padre maravilloso que eres y que serás, y dándome dos nietos preciosos. Eso para mí, vale más que cualquier otra cosa», comenzaba a escribir junto a un carrusel de fotografías que recorrían todas las etapas del joven, desde su infancia hasta la actualidad.
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«Nuestro viaje por la vida continúa, y ya os ha hecho vivir muchas experiencias, emociones, pruebas y desafíos. Pero hay algo que ha permanecido constante, incondicional e inmutable: todo mi amor. Hemos conseguido celebrar juntos todos tus cumpleaños. Y que así sea por otros tantos. Estoy orgulloso de ti. Feliz cumpleaños», concluía.
Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de felicitación, entre los que se encuentra el de Alejandra Rubio, quien ha reaccionado con unos emojis de caritas emocionadas y varios corazones rojos. Además, en su respectivo perfil de Instagram, tampoco ha dejado pasar la oportunidad de felicitar al que se ha convertido en el padre de sus dos hijos. «Feliz cumpleaños, compitrueno. Por un millón más. Te amo», escribía.
Las habituales muestras de cariño de Carlo Costanzia padre a su primogénito
Además de la felicitación citada, cabe destacar que en el perfil de Instagram de Carlo Costanzia padre es habitual ver muestras de cariño continuas a su hijo. Sin ir más lejos, hace tan solo unas semanas, celebró el día de San Carlos. «El nombre Carlo ha aparecido varias veces en la historia de nuestra familia, y fue mi padre quien lo recuperó y lo convirtió en una tradición no escrita: el primogénito se llama Carlo. Yo la hice mía desde muy joven, y mi primogénito la ha continuado. […] Feliz santo a mis Carlo y a todos los Carlos», escribía.