Hay frases que, pese a tener apenas unas palabras, encierran una enseñanza capaz de acompañarnos durante toda la vida. Es el caso de un conocido proverbio africano que dice: «Sólo un tonto mete los dos pies en el agua para medir la profundidad». Su mensaje va mucho más allá de una situación cotidiana, ya que recuerda la importancia de no lanzarse a ciegas, de observar antes de actuar y de reservar siempre un margen de seguridad cuando nos enfrentamos a algo desconocido. Una lección especialmente útil en una sociedad en la que muchas veces parece que tomar decisiones rápidas es sinónimo de valentía.

El significado del proverbio africano

La imagen que utiliza este refrán es sencilla, pero muy gráfica. Si alguien quiere averiguar la profundidad de un río, lo razonable es introducir primero un pie y comprobar hasta dónde llega el agua. Meter los dos sin conocer el terreno supone asumir un riesgo innecesario y quedarse sin margen de reacción si la corriente es fuerte o el fondo es demasiado profundo.

Trasladado a la vida, significa que no debemos comprometernos por completo con una situación antes de conocer sus consecuencias. No se trata de vivir con miedo ni de evitar cualquier oportunidad, sino de actuar con inteligencia, analizar las circunstancias y avanzar paso a paso. La prudencia no es cobardía, ya que es una forma de protegerse sin renunciar a los objetivos.

La prudencia no significa renunciar a los sueños

Esta frase también invita a diferenciar entre ser prudente y tener miedo a vivir. No significa que debamos desconfiar de todo el mundo, rechazar las oportunidades o esperar a tener todas las garantías antes de dar un paso. Significa comprender que no siempre conocemos las consecuencias de nuestras decisiones y que podemos avanzar sin ponerlo todo en juego desde el principio.

En definitiva, este proverbio africano recuerda que la inteligencia no consiste en evitar los riesgos, sino en aprender a reconocerlos. A veces, dar un primer paso, observar qué sucede y después decidir si merece la pena continuar puede evitar muchos problemas. Porque, como sugiere esta antigua enseñanza, no hace falta meter los dos pies en el agua para descubrir que puede ser demasiado profunda.