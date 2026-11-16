Proverbio africano del día, sobre la amistad: «Un amigo es como una fuente de agua durante un viaje largo»

Las tradiciones orales de África han dejado miles de refranes que pasan de padres a hijos alrededor del fuego. Muchos giran en torno a la lluvia, los ríos o los animales, y casi todos encierran una lección práctica para la vida diaria. El proverbio africano sobre la amistad y que abordaremos a continuación justamente pertenece a ese grupo.

Vamos, que su imagen ya se entiende a la primera: un camino que no termina, un calor que aprieta y una reserva de agua cada vez más escasa. Sin embargo, detrás de la frase hay algo más que una comparación ingeniosa. Tiene que ver con la manera en que ciertos pueblos entendían la supervivencia y con el lugar que reservaban a las personas de confianza.

«Un amigo es como una fuente de agua durante un viaje largo»: conociendo mejor este proverbio africano

El proverbio compara al amigo con el recurso del que depende la vida del viajero. En una travesía larga, la fuente es el punto donde se recupera fuerza, se descansa y se toma impulso para seguir. Del mismo modo, un buen amigo es el apoyo que permite resistir el largo viaje de la vida, sobre todo en los tramos más duros y cuando la meta todavía queda lejos.

Además, la frase esconde un segundo matiz. Una fuente no acompaña al caminante de principio a fin, sino que aparece en el momento justo.

Por eso el refrán no habla de compañía constante, sino de presencia cuando más se necesita. El amigo no siempre camina al lado, pero está ahí cuando las reservas se acaban, y su valor se mide precisamente en esos momentos de sed.

En el refranero español, la idea más cercana es «Quien tiene un amigo tiene un tesoro», que procede del libro bíblico del Eclesiástico (capítulo 6, versículo 14).

Desde luego, la diferencia está en la imagen elegida: el tesoro se guarda, mientras que el agua se bebe. El dicho africano pone el acento en la utilidad de la amistad en tiempos de necesidad, no en su valor como posesión.

El origen de este proverbio africano: pastores, ganado y largas travesías de por medio

Como ocurre con buena parte de la sabiduría popular africana, el refrán no tiene un autor conocido. Por su parte, el repositorio African Proverbs, Sayings and Stories, alojado en la web de la Universidad Tangaza de Nairobi (Kenia), lo recogió en 2001 en dos versiones casi idénticas y en ambas lo atribuye a la tradición nilótica.

Cabe señalar que los pueblos nilóticos (dinka, nuer, luo, masái o kalenjin, entre otros) habitan el valle del Nilo y la región de los Grandes Lagos, en países como Sudán del Sur, Kenia, Uganda o Tanzania.

Muchos de ellos han vivido tradicionalmente del ganado y se desplazan con sus rebaños según la estación, en busca de pastos frescos y, sobre todo, de agua.

Pues, en ese contexto, la comparación cobra todo su sentido. Durante la estación seca, saber dónde está la siguiente fuente puede decidir si se llega o no al destino. Así, llamarle fuente a un amigo equivale, por tanto, a reconocerle un valor casi de supervivencia, que va mucho más allá del cariño o de la simple compañía en el camino.

¿Quiénes son las fuentes de agua en el camino de cada uno?

La ciencia ha puesto cifras a esta intuición. El mejor ejemplo al respecto es un metaanálisis publicado en 2010 en la revista ‘PLoS Medicine’ por Julianne Holt-Lunstad, Timothy B. Smith y J. Bradley Layton, que revisó 148 estudios con más de 308.000 participantes.

Su conclusión fue que las personas con relaciones sociales más sólidas tenían un 50% más de probabilidades de sobrevivir durante el periodo analizado.

En este sentido, los autores equipararon el efecto de la falta de vínculos con el de factores de riesgo tan conocidos como el tabaco o el alcohol. El trabajo no distingue entre amigos, pareja o familia, pero sí indica que contar con una red de personas cercanas influye en la salud tanto como otros hábitos que suelen recibir mucha más atención.

Y en España, la otra cara del problema también tiene cifras. Según el Barómetro de la soledad no deseada en España 2024, elaborado por la Fundación ONCE y la Fundación AXA, uno de cada cinco adultos se siente solo y el 13,5% sufre soledad crónica.

Inclusive, el porcentaje sube hasta el 34,6% entre los jóvenes de dieciocho a 24 años, la franja que en teoría tiene más vida social.

Para recordar siempre: una fuente también se seca si nadie la cuida

El proverbio africano que aquí abordamos deja abierta otra pregunta: ¿Qué papel ocupa cada persona en el camino de los demás? Si un amigo es una fuente, también es alguien que necesita reponerse de vez en cuando.

Las amistades que solo se recuerdan cuando hace falta algo acaban por agotarse, igual que un manantial del que todos beben y que nadie se molesta en mantener.

Por eso la lectura más completa del refrán es doble: tener fuentes en el camino y, a la vez, ser fuente para otros. Llamar a quien atraviesa una mala racha, aparecer sin que lo pidan o simplemente escuchar son gestos pequeños.

Para quien lleva días con la cantimplora vacía; sin embargo, tienen el mismo efecto que un pozo en mitad de la sabana.