Francisco de Quevedo, escritor español, sobre la amistad: «El amigo ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida sin esperar a que le llamen»

Francisco de Quevedo dejó una de las definiciones de amistad más citadas de toda la literatura española: comparó al buen amigo con la sangre, que acude a la herida sin que nadie la llame ni le avise con tiempo. La imagen es sencilla, casi cotidiana, pero encierra una exigencia enorme. Y es que la lealtad, para Quevedo, no admite demoras, excusas ni cálculos de conveniencia.

Y ojo, que detrás de esa frase hay algo más que ingenio literario. El propio escritor puso a prueba esa idea de la amistad en un episodio real de su vida, cuando el poder le dio la espalda a alguien a quien él nunca abandonó. Esa historia explica mejor que cualquier análisis por qué la cita sigue resonando hoy.

¿Por qué Francisco de Quevedo comparó la amistad con la sangre?

La comparación que aquí nos concierne no es casual. La sangre no razona ni pide permiso: reacciona antes de que la mente entienda qué pasó.

Quevedo, nacido en Madrid en 1580, eligió esa imagen para separar la amistad verdadera de la cortesía o el interés. Un amigo que necesita ser convocado, que calcula el momento oportuno para aparecer, ya no cumple con la definición. Solo la urgencia instintiva demuestra el vínculo real.

En este sentido, el autor conocía bien la diferencia entre el afecto sincero y el trato conveniente. Este se movió toda su vida entre la corte y la literatura, donde las lealtades solían durar lo que duraba el favor del rey.

Por otra parte, su formación en el Colegio Imperial de los jesuitas y en las universidades de Alcalá y Valladolid lo convirtió en una de las plumas más temidas del Siglo de Oro, capaz de retratar con humor corrosivo a quienes decían ser amigos sin serlo.

La amistad que Francisco de Quevedo pagó con el destierro

Entre 1613 y 1619, Quevedo fue secretario y hombre de máxima confianza del duque de Osuna, virrey de Nápoles, a quien acompañó en misiones diplomáticas por Italia.

Desde luego, la relación no era solo profesional: con los años se convirtió en una amistad real, de las que Quevedo describía en sus escritos. Esa cercanía le valió, en 1618, ser nombrado caballero de la Orden de Santiago, aunque poco después lo dejaría del lado equivocado de la historia.

Cuando Osuna cayó en desgracia en 1620 y terminó preso, buena parte de la corte le dio la espalda para no cargar con las sospechas.

Quevedo, en cambio, fue desterrado a la Torre de Juan Abad por su cercanía con él y, aun así, le dedicó varios sonetos de defensa mientras su antiguo protector moría en prisión. Actuó, sin que nadie se lo pidiera, igual que la sangre de su propia frase.

¿Cómo podemos distinguir hoy a un amigo real, según Quevedo?

Cuatro siglos después, la pregunta que deja la frase sigue siendo incómoda: ¿Cuántos de los vínculos que se llaman amistad resistirían la prueba de la urgencia? Es fácil sostener una relación cuando todo va bien; la sangre, en cambio, solo se nota cuando hay una herida.

Quevedo proponía medir la amistad no por lo que se dice en los buenos momentos, sino por quién aparece cuando ya no hay nada que ganar.

Y vamos, que la frase también funciona como advertencia hacia uno mismo. No basta con esperar ese tipo de lealtad de los demás; hay que estar dispuesto a ofrecerla primero, incluso cuando resulte incómodo.

El propio Quevedo, con su destierro y sus sonetos a un amigo caído en desgracia, dejó una respuesta práctica a su propia teoría: la amistad se demuestra cuando cuesta algo, nunca cuando sale gratis.

¿Qué queda del Quevedo que escribió sobre la amistad?

Aquel destierro no frenó su carrera. En 1621 escribió una carta elogiosa al conde-duque de Olivares para recuperar su libertad, y dos años después regresó a la corte y acompañó a Felipe IV en un viaje por Andalucía.

Fue justo en ese trayecto cuando le llegó la noticia de que Osuna había muerto preso, sin haber recibido de la Corona el perdón que Quevedo sí consiguió a tiempo para sí mismo.

Cabe señalar, a modo de conclusión, que la frase sobre la sangre y la herida no aparece con una fecha ni un libro fijo en las ediciones académicas de su obra. Esta última circula hoy sobre todo en recopilaciones de citas, heredera de una tradición oral y editorial que ya lleva generaciones repitiéndola.

Lo que sí queda documentado, con nombre, fecha y consecuencias, es que Quevedo vivió exactamente lo que esa frase describe, y lo hizo cuando más caro le costaba hacerlo.