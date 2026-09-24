Julio Verne, escritor francés: «Todo lo que yo imagino quedará siempre más cerca de la verdad, porque llegará un momento en que las creaciones de la ciencia superarán a las de la imaginación»

Julio Verne fue un escritor, dramaturgo y poeta francés, reconocido especialmente por sus novelas de aventuras y por la enorme influencia que ejerció en el desarrollo de la ciencia ficción. Su relación con el editor Pierre-Jules Hetzel fue fundamental para su carrera y dio lugar a la creación de «Viajes extraordinarios», una colección de novelas de aventuras. Dentro de esta colección se encuentran algunas de sus obras más conocidas, como «De la Tierra a la Luna», publicada en 1865; «Veinte mil leguas de viaje submarino», de 1870; «La vuelta al mundo en ochenta días», de 1872; «La isla misteriosa», de 1874; y «Dos años de vacaciones», publicada en 1888.

Julio Verne está considerado una de las figuras fundamentales de la literatura francesa y europea, debido a la influencia que sus historias tuvieron posteriormente en distintos movimientos literarios, entre ellos el vanguardismo y el surrealismo. En reconocimiento a su trayectoria, fue distinguido con la Legión de Honor en 1892. Su legado literario permanece vigente.

«Todo lo que yo imagino quedará siempre más cerca de la verdad, porque llegará un momento en que las creaciones de la ciencia superarán a las de la imaginación»

La frase «Todo lo que yo imagino quedará siempre más cerca de la verdad, porque llegará un momento en que las creaciones de la ciencia superarán a las de la imaginación» resume la relación que Verne estableció entre literatura, ciencia e imaginación. Para él, imaginar el futuro implicaba observar los conocimientos disponibles en su época, comprender hacia dónde podían avanzar y atreverse a plantear qué podría suceder si esos avances se materializaban.

Le interesaba conocer los límites de la ciencia, y para escribir sus novelas se documentaba sobre geografía, física, astronomía, ingeniería y otros campos del conocimiento. Fue así como se convirtió en una de las figuras fundamentales de la literatura de aventuras y uno de los grandes precursores de la ciencia ficción. Lo más interesante es que sus historias no presentaban el futuro como algo mágico, sino que imaginaba qué podría ocurrir si determinadas tecnologías se desarrollaban hasta límites todavía inexistentes.

En «De la Tierra a la Luna», por ejemplo, Verne imaginó un proyectil capaz de transportar seres humanos hasta nuestro satélite. Evidentemente, la tecnología que describe en la novela no coincide con la que se utilizó posteriormente en las misiones espaciales, pero la idea de llegar a la Luna dejó de ser una utopía.

Con esta reflexión, Julio Verne transmite una idea muy poderosa: si bien la imaginación puede parecer ilimitada, la ciencia también puede serlo. Cada generación descubre nuevas posibilidades que para la anterior resultaban imposibles de concebir. Si se trasladan un siglo atrás, elementos como un teléfono móvil o un sistema de inteligencia artificial pueden parecer propios de una novela de ciencia ficción, pero hoy en día convivimos con ellos.

Uno de los grandes hitos del escritor francés es que consiguió acercar la ciencia a un público amplio, ya que sus libros convertían el conocimiento en entretenimiento. Sus lectores no necesitaban ser ingenieros, astrónomos o geógrafos para interesarse por sus historias. A través de la aventura podían descubrir conceptos científicos y lugares remotos.

La frase sobre la ciencia y la imaginación resume precisamente esa forma de entender el mundo. Así, el legado de Verne consiste en haber demostrado que imaginar lo imposible puede ser una manera de empezar a pensar en lo posible.

Citas de Julio Verne