El ministro Torres compara las joyas de Zapatero con un regalo de «productos típicos para degustar»

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha comparado este jueves las joyas incautadas por la UCO en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno investigado por la Audiencia Nacional, entre otros motivos, por las joyas, con «una caja de productos típicos para degustar».

En esta línea, el ministro que también ejerce como mando único en Ceuta tras la invasión, ha planteado la necesidad de regular los regalos a los cargos públicos y ahí ha comparado el supuesto regalo de las joyas a Rodríguez Zapatero con otros presentes que puedan recibir cargos públicos, como la mencionada caja de productos típicos u otros enseres más cotidianos y, sobre todo, más baratos.

En una entrevista en La Radio Canaria, Ángel Víctor Torres ha sido preguntado por la respuesta que le dio Zapatero al juez José Luis Calama sobre las joyas que fueron incautadas por la UCO en su despacho de Ferraz. El que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 afirma que se las regaló el rey de Arabia Saudí, ya fallecido, en una visita que realizó a España en 2007.

Torres asegura que «se ha abierto un debate sobre los regalos que se le dan a cargos públicos» y cree que habría que «regular todas estas cosas, que sean iguales para todas las administraciones y que haya transparencia por parte de todos los representantes públicos».

En la continuación de su argumentación, el ministro se ha preguntado qué ocurriría si le regalan «una caja de productos típicos a un representante público para que los deguste» y ha cuestionado «qué hay que hacer al respecto», comparando estos presentes con las joyas que Zapatero dice que le regaló el rey de Arabia Saudí.

A su vez, Torres ha insistido en la necesidad de «arbitrar entre todos, sin populismo», pero ha eludido responder a la pregunta de si él se habría quedado con las joyas que tenía Zapatero si se las hubieran regalado y se ha limitado a decir que hay que regularlo.

Además, según el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, hay que esperar a que culmine el proceso judicial en el que se está investigando al ex presidente del Gobierno, en el marco del rescate de la aerolínea Plus Ultra, «para que haya cosas que no se tengan que repetir». Asimismo, ha concluido diciendo que «eso también creo que es bueno en cualquier proceso judicial».