Detenido el ‘ladrón de las obras’ de San Vicente (Alicante) tras sustraer material por 8.000 €

El robo de bobinas de hilo de cobre ya no es algo que se efectúe en plena noche y en zonas apartadas. La Guardia Civil ha detenido en la localidad de San Vicente del Raspeig, justo al lado de la ciudad de Alicante, a un español de 39 años al que se atribuyen tres robos con fuerza y un cuarto en grado de tentativa en obras de la citada localidad de San Vicente del Raspeig, en Alicante. El material sustraído, según la Guardia Civil, tiene un valor próximo a los 8.000 euros.

Se trata, en el caso del vídeo que ilustra esta información, de bobinas de hilo de cobre para instalaciones de aire acondicionado. Como se puede ver en el vídeo, el ahora detenido entra impunemente en el interior de un solar acotado en que se lleva a cabo una obra. Y, tras mover una valla, vuelve con varias bobinas de hilo de cobre, que introduce en el vehículo.

La investigación del Instituto Armado se puso en marcha a raíz de que los agentes tuvieran conocimiento de varios robos perpetrados en obras de la localidad. Y, en concreto, dos de ellos pertenecientes a una misma empresa y en una misma calle. Sus características eran similares a las de otros robos cometidos en zonas próximas.

Finalmente, los agentes localizaron un vehículo que coincidía con las características del que aparecía en las grabaciones. Dentro del coche había un hombre que, a su vez, también coincidía en complexión y rasgos físicos con el de las grabaciones. En el interior del coche había una mochila. Y, dentro de esta, herramientas con las que supuestamente se podían cometer los robos.

Finalmente, el sospechoso ha sido detenido como presunto autor de cuatro delitos, relacionados con robos con fuerza. Tres de ellos, consumados. Y, un cuarto, en grado de tentativa. Tanto el detenido como las diligencias realizadas en torno a este caso han sido puestos por la Guardia Civil a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.