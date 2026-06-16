Detenidos por robar 2.000 kilos de cable y dejar medio a oscuras municipios de Alicante y Valencia

Dos varones, de nacionalidad española, y de 21 y 41 años de edad, han resultado detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de 13 delitos de robo, hurto y daños de 2.000 kilos de cable de cobre del alumbrado público y cargadores de vehículos. Solo los daños causados a los ayuntamientos de los municipios afectados, en las provincias de Alicante y Valencia, superan los 100.000 euros, según la Guardia Civil.

En algunos casos, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el municipio quedó sin parte de su iluminación y el presupuesto municipal se ha visto seriamente afectado por la necesidad de reponer el cable para garantizar el fluido eléctrico público de la localidad.

La investigación ha corrido a cargo del Equipo Contra Robos en el Campo (ROCA) de la Guardia Civil de Ibi. Una localidad ubicada en la montaña de Alicante y próxima a Alcoy. Con la colaboración de los agentes del Puesto del Instituto Armado en el municipio de Muro de Alcoy y de la Policía Local de Alcoy. Y se ha prolongado durante varias semanas. Los agentes detectaron que, horas después de producirse los robos y hurtos, el material sustraído era vendido en distintos centros de tratamiento y reciclaje de las zonas de Alcoy e Ibi.

Las detenciones se produjeron en plena madrugada, el pasado 20 de mayo. La Guardia Civil atrapó a los detenidos cuando regresaban de perpetrar otro robo. En este caso, en una localidad costera de la comarca de la Marina Alta, Jávea, también en la provincia de Alicante. En ese momento, se recuperaron 200 metros de cable, se intervinieron diversas herramientas y el vehículo que se utilizaba presuntamente para cometer los robos citados.

A los detenidos se les imputa la presunta autoría del robo y hurto de cable en las localidades alicantinas de Alcoleja, Alfafara, Almudaina, Campo de Mirra, Fageca, Famorca, Gorga, Jávea y Planes. Todas ellas, en Alicante. Y, también, en Bélgida, Carrícola, El Palomar y Otos, en Valencia.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Alcoy, que ha decretado su puesta en libertad con imposición de medidas cautelares.

Se da la circunstancia de que, en los primeros meses de este año 2026, tal como entonces publicó OKDIARIO, agentes, en aquel caso de la Policía Nacional, detuvieron a un varón de 56 años, electricista profesional y de nacionalidad española, como presunto autor de la sustracción de 200 kilos de cableado de cobre propiedad del Ayuntamiento de la población valenciana de Paterna.

Entonces, el perjuicio económico causado al Ayuntamiento de Paterna a consecuencia del hurto del citado material fue de 8.211 euros. El arrestado contaba con antecedentes por hechos similares. Y, como en el caso de Alcoy, fue puesto en libertad una vez oído en su declaración, pero con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cada vez que fuera requerido para ello.