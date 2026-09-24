Carlos Bardem va al desahucio de Maricarmen y no se sabe ni su nombre: «Paquita, no estás sola»

El actor Carlos Bardem acudió el martes por la noche a la puerta de la vivienda de MariCarmen, la jubilada de 87 años que fue desahuciada ayer de su casa en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño barrio del Retiro, en la que llevaba viviendo desde hace 70 años. Bardem fue uno de los más de 500 vecinos que entre la noche del martes y la mañana del miércoles acudieron a manifestarse contra el desahucio, que ayer requirió un despliegue de unos 200 agentes de policía durante más de siete horas.

Entre los centenares de manifestantes, además del mayor de la saga Bardem, se encontraban otros actores famosos y rostros conocidos del panorama cultural español como Ana Belén, Juan Diego Botto, Sergio Peris-Mencheta o Marwán.

Carlos Bardem y Juan Diego Botto #MariCarmensequeda

@InquilinatoMad https://t.co/rpmIuSaWV9 — Berta Delgado (@bertadelgado) September 22, 2026

El lapsus de Bardem

En la manifestación previa del martes por la noche Bardem protagonizó una llamativa anécdota mientras, micrófono en mano, atendía a los medios de comunicación junto a su compañero de profesión Juan Diego Botto para denunciar la especulación inmobiliaria. En plena exaltación, un exaltado Bardem clamó: «Esto es maravilloso, esto es solidaridad. ¡Paquita, no estás sola!». Y se hizo el silencio durante unos pocos segundos hasta que uno de los manifestantes que estaba a su lado le sacó rápidamente del error chivándole el verdadero nombre de la afectada: «Es Maricarmen».

Como buen actor con experiencia y recursos, Carlos Bardem salió airoso de la metedura de pata. «Maricarmen no está sola… Paquita… tampoco está sola y Alejandro tampoco…, que ya se me…», respondió con humor, al igual que los presentes, para continuar con su discurso reivindicativo contra los fondos buitres: «Cuando la legalidad permite un sistema rentista y especulador… La legalidad no suele coincidir con lo justo. Ante eso, sólo cabe desobediencia civil y organización popular».

Además de su lapsus, Bardem declaró al diario Público que «tenemos que recuperar nuestras ciudades. Insisto, no pueden ser un parque de atracciones para especuladores y turistas; las ciudades son para habitarlas, no para que unos pocos hagan negocio con ellas».

EL actor tuvo para todos. Repartió culpas de la especulación inmobiliaria entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, y el Gobierno. «El Gobierno central debería tomar cartas en el asunto» para proteger a las familias golpeadas por los desahucios, y criticó que «la Ley de Vivienda que ha hecho el Gobierno central, para mi gusto, se queda cortísima, pero es que ni siquiera se aplica en las comunidades donde estos señores se declaran en rebeldía.