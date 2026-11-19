Cuando se prepara una oposición, es habitual pensar que cuantas más horas se estudien, más posibilidades hay de aprobar. Por eso muchos opositores se imponen jornadas maratonianas de ocho horas diarias o más frente a los temarios. Sin embargo, ese esfuerzo no siempre da los resultados esperados. Así lo advierte Ian Garzón, formador de opositores de MétodoTEST, que en un vídeo se ha mostrado tajante: estudiar más horas no significa estudiar mejor, y forzar la mente puede acabar jugando en contra.

«Me he pegado cuatro meses estudiando ocho horas al día y he suspendido»

Garzón explica en su vídeo el caso de un compañero que se preparaba la oposición de Policía Nacional. Según relata, el opositor le contó que se había pasado cuatro meses estudiando ocho horas al día y, aun así, había suspendido. Lo que más le sorprendió al formador es que ese compañero había hecho la formación con él, en la que habían llegado a una conclusión clara: hay que estudiar «dentro de los límites atencionales que tenemos».

Su consejo para los opositores es directo: «No forcéis la atención, no forcéis la mente, porque eso no os va a ayudar a sacar mejor nota». Y advierte de las consecuencias de hacerlo: «Al revés, os va a llevar a generar más fatiga y más cansancio, más frustración y peores resultados».

Qué dice la ciencia sobre cuántas horas se puede estudiar con eficacia

La advertencia del formador coincide con lo que han observado algunos investigadores. Uno de los estudios más citados sobre el tema es el que publicaron en 1993 los psicólogos K. Anders Ericsson, Ralf Krampe y Clemens Tesch-Römer en la revista Psychological Review. Analizaron cómo entrenaban músicos de élite y concluyeron que la práctica de máxima concentración, la que de verdad hace progresar, es tan exigente que no puede mantenerse durante muchas horas. Incluso los violinistas más destacados se limitaban a unas cuatro horas diarias de este tipo de práctica, normalmente repartidas en sesiones de alrededor de una hora y media.

Los autores recogían además estudios anteriores que apenas encontraban beneficios al superar esas horas. Uno de ellos, realizado con soldados que aprendían telegrafía, comprobó que quienes se formaban cuatro horas al día aprendían tanto como quienes lo hacían durante siete. Conviene tener en cuenta, eso sí, que estos trabajos no analizaron a opositores y que la cifra exacta varía según la persona y la tarea, por lo que no debe tomarse como una regla fija. Lo que sí parece claro es la idea de fondo: el cerebro necesita descansar para rendir y consolidar lo aprendido.

Cómo estudiar una oposición sin agotarse

Más que acumular horas, la clave está en aprovecharlas. Estudiar en bloques de concentración con descansos regulares, en lugar de sesiones interminables, ayuda a mantener la atención y a evitar la fatiga mental. También es importante incluir técnicas activas, como hacer test, esquemas o repasos espaciados, que suelen resultar más eficaces que releer el temario una y otra vez.

Y no hay que olvidar lo básico: dormir bien, hacer algo de ejercicio y reservar tiempo para desconectar. Preparar una oposición es una carrera de fondo que puede durar meses o incluso años, y quemarse en las primeras semanas con jornadas imposibles de mantener solo aumenta el riesgo de abandonar. Como resume Garzón, forzar la mente más allá de sus límites no lleva a sacar mejor nota, sino a más cansancio y frustración.