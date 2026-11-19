Una comida familiar, una cena con amigos o un grupo de WhatsApp: basta con que alguien saque un tema político para que la conversación se encienda. Los argumentos se suceden, el tono sube y, al final, casi nadie cambia de opinión. ¿Por qué nos cuesta tanto ceder cuando hablamos de política? La psicología y la neurociencia tienen una respuesta reveladora: en esas discusiones no solo intentamos tener razón. En el fondo, sentimos que estamos defendiendo nuestra propia identidad.

El estudio que explica por qué no cambiamos de opinión en política

Un equipo de neurocientíficos del Brain and Creativity Institute de la Universidad del Sur de California (USC) quiso averiguar qué ocurre en el cerebro cuando alguien ve cuestionadas sus creencias más firmes. Para ello, Jonas Kaplan, Sarah Gimbel y Sam Harris analizaron mediante resonancia magnética funcional a 40 personas, todas ellas autodefinidas como progresistas, mientras leían argumentos que contradecían sus convicciones. El trabajo se publicó en 2016 en la revista científica Scientific Reports, del grupo Nature.

Los investigadores presentaron a los participantes dos tipos de afirmaciones con las que estaban muy de acuerdo: unas políticas, como que las leyes sobre la tenencia de armas en Estados Unidos deberían ser más restrictivas, y otras no políticas, como que Thomas Edison inventó la bombilla. Después les mostraron argumentos que las contradecían. El resultado fue claro: los participantes estaban dispuestos a matizar sus creencias no políticas, pero apenas se movieron de su postura en las cuestiones políticas.

Qué pasa en el cerebro cuando se cuestionan nuestras ideas

Lo más interesante llegó al analizar la actividad cerebral. Cuando se cuestionaban sus ideas políticas, aumentaba la actividad de la llamada red neuronal por defecto, un conjunto de áreas del cerebro relacionadas con la representación de uno mismo, es decir, con pensar en quiénes somos. Como explicó Kaplan, estas zonas se han vinculado con la reflexión sobre nuestra identidad y con un tipo de pensamiento que nos aleja del momento presente.

Además, las personas que más se resistían a cambiar de opinión mostraban más actividad en la amígdala y en la ínsula, dos regiones implicadas en las emociones. La amígdala, en particular, está relacionada con la percepción de amenazas y la ansiedad. Según los autores, esto es coherente con la idea de que, cuando nos sentimos amenazados o emocionalmente alterados, somos menos propensos a cambiar de opinión.

«Para considerar otro punto de vista, tendrías que considerar otra versión de ti mismo»

La conclusión de los investigadores ayuda a entender por qué las discusiones políticas se vuelven tan intensas. Para Kaplan, las creencias políticas se parecen a las religiosas en que ambas forman parte de quiénes somos y son importantes para el círculo social al que pertenecemos. Por eso, aceptar un argumento contrario no es solo cambiar una idea: es poner en duda una parte de nuestra identidad y de nuestro grupo. «Para considerar un punto de vista alternativo, tendrías que considerar una versión alternativa de ti mismo», resumió el investigador.

Eso explica por qué, en una discusión política, los datos y los argumentos a menudo no bastan para convencer al otro, e incluso pueden hacer que se aferre aún más a su postura. «Deberíamos reconocer que la emoción juega un papel en la cognición y en cómo decidimos qué es verdad y qué no», señaló Kaplan. «No deberíamos esperar ser ordenadores desapasionados. Somos organismos biológicos».

Cómo discutir de política sin acabar enfadados

Conviene tener en cuenta que se trata de un estudio con una muestra pequeña y realizado solo con personas de una misma orientación política en Estados Unidos, por lo que sus conclusiones deben tomarse con cautela. Aun así, ofrece algunas pistas útiles para el día a día. Si sabemos que el otro vive la discusión como un ataque a su identidad, atacar sus ideas de frente o ridiculizarlas solo hará que se ponga a la defensiva.

Escuchar con curiosidad, buscar los puntos en común, rebajar el tono y separar las ideas de las personas puede ayudar a que la conversación sea más constructiva. Y quizá lo más importante: recordar que quien piensa distinto no es un enemigo, sino alguien que, como nosotros, defiende aquello que siente que forma parte de quién es.