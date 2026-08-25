La importante reflexión de Virginia Woolf, escritora británica, sobre la autoestima: «No hay necesidad de ser otra persona que uno mismo”

Escritores como el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez han dado buenos consejos sobre su profesión. Sin embargo, hay veces que las mejores frases de los novelistas son sobre la vida misma. Es lo que ocurre con una cita de Virginia Woolf.

Y es que la escritora británica realizó una afirmación que nos conecta con la autoestima y que todavía podemos aplicarnos en nuestra vida diaria: «No hay necesidad de ser otra persona que uno mismo».

Se trata de una defensa absoluta de la identidad propia, donde no se nos invita a encerrarnos en nuestros propios pensamientos, sino a dejar de vivir pendientes de una versión fabricada para agradar a los demás.

La reflexión de la escritora británica Virginia Woolf sobre la autoestima

Grandes filósofos como Séneca ya nos hablaron de la autoestima, pero Virginia Woolf consigue conectar mejor con nuestra época, ya que resume en pocas palabras lo que mucha gente siente.

«No hay necesidad de ser otra persona que uno mismo» es una invitación de la escritora inglesa a construir una vida propia sin convertirnos en otra persona. El problema es que esto nos exige reconocer lo que somos, incluso cuando eso no encaja del todo con lo que los demás esperan.

Desde el punto de vista de Virginia Woolf la autoestima no tiene que ver ni con deslumbrar ni con ser el centro de atención. De hecho, tampoco tiene que ir de la mano con parecer seguros o interesantes.

La realidad es que lo único que podemos vincular a la autoestima es el conocimiento de que no hace falta disfrazar nuestra personalidad para ocupar un lugar legítimo en el mundo.

El consejo de Virginia Woolf para que no seas un actor de tu propia vida

La cita encaja especialmente bien en una época en la que casi todo empuja a construir una imagen. Se muestra una versión editada de la vida, se calculan las palabras y se intenta proyectar una seguridad que muchas veces no existe.

La frase de Virginia Woolf es un tortazo ante estas ideas. No porque niegue la mejora personal, sino porque separa mejorar de fingir.

Una cosa es aprender, cambiar, crecer o corregir errores. Otra muy distinta es vivir como si la propia forma de ser fuera un problema que hubiera que ocultar.

Hay que tener en cuenta que Woolf no defiende quedarse inmóvil ni usar la autenticidad como excusa para no evolucionar. Lo que plantea es que cualquier cambio verdadero debería nacer desde uno mismo, no desde la obligación de parecer otra persona.

En tus relaciones personales o en el trabajo, el consejo de Virginia Woolf puede serte útil porque te ayuda a detectar cuándo estamos actuando para encajar y cuándo estamos hablando desde un lugar más honesto.

Quién fue la escritora británica Virginia Woolf

Virginia Woolf nació en Londres el 25 de enero de 1882 con el nombre de Adeline Virginia Stephen. Murió el 28 de marzo de 1941 cerca de Lewes, en Sussex Oriental.

Fue una escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales, ensayos y otros textos literarios. Se la considera una de las grandes figuras del modernismo anglosajón del siglo XX y una autora fundamental para la literatura y el pensamiento feminista.

Durante el periodo de entreguerras formó parte de la sociedad literaria de Londres y del grupo de Bloomsbury, un círculo intelectual en el que coincidieron escritores, artistas y pensadores de gran influencia.

Entre sus obras más conocidas están La señora Dalloway, Al faro, Orlando, Las olas y Una habitación propia. Este último ensayo se convirtió en uno de los textos más citados del feminismo por su defensa de las condiciones materiales e intelectuales necesarias para que una mujer pudiera escribir.

Woolf también impulsó, junto a Leonard Woolf, la editorial Hogarth Press, desde la que publicaron obras propias y de otros autores relevantes. Su escritura exploró la conciencia, el paso del tiempo, la vida interior y las tensiones entre identidad, sociedad y libertad.