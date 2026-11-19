Cintia Rocho, señalada como matriarca del clan de ‘Los Rocho’, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso de las cloacas del PSOE, un “dispositivo extraordinario de protección policial” para acudir a declarar como testigo el próximo 24 de noviembre. En un escrito firmado en Badajoz el 18 de noviembre, asegura que viene “sufriendo amenazas de muerte” desde hace años y solicita comparecer acompañada de su abogado.

El escrito indica: “El homicidio de una persona ocurrido en el día de hoy en la ciudad de Badajoz”, en referencia al 18 de noviembre. Según el escrito, este suceso ha incrementado “de manera especialmente intensa” su temor. Como ha desvelado OKDIARIO, el clan de ‘Los Rochos’ que intentó contratar la cloaca del PSOE para «eliminar» a la juez Biedma este miércoles ha asesinado a un hombre y ha tiroteado a su mujer.

El juzgado ya ha dado el primer paso. Ha acordado unir el escrito al sumario y dar “traslado al Ministerio Fiscal para informe”. La decisión corresponde ahora a la Fiscalía, que deberá pronunciarse antes de que la testigo se siente ante el juez, el lunes a las 10:15 horas.

En su escrito, Rocho relata que las amenazas no son nuevas ni le afectan sólo a ella. Afirma que las sufrieron también “mi marido y mi padre”, que, según su relato, “fueron asesinados” días después de recibirlas.

Protección de testigos

La testigo invoca la ley prgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales. Pide expresamente que la Fiscalía inste “la protección policial prevista en el artículo 3.2” de esa norma.

Su principal preocupación es la publicidad de la cita. Según el escrito, la fecha y la hora de su declaración son “conocidas públicamente a nivel nacional”, lo que permite “anticipar el lugar y el momento” en que deberá comparecer.

Por eso, no quiere dejar su seguridad al albur de la improvisación. Reclama protección durante el traslado, la llegada, el acceso, la permanencia y la salida de la sede judicial de la calle García Gutiérrez, en Madrid.

En concreto, solicita su “conducción escoltada por agentes de la autoridad” y una “dependencia reservada para mi exclusivo uso y convenientemente custodiada” hasta el momento de declarar.

También pide que los detalles operativos del dispositivo, como el punto de recogida, los itinerarios y los horarios, se comuniquen “por un cauce reservado” a su letrado, “evitando su difusión innecesaria”.

La petición del abogado tiene otro motivo. Según Rocho, “uno de los investigados en la causa ha realizado manifestaciones públicas anunciando la interposición de acciones judiciales” contra ella.

Su letrado es Raúl Montaño, colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz. Rocho subraya que no busca que este “responda en mi lugar”, sino que se autorice su presencia “sin alteración de mi condición de testigo”.

Pedraz ya anuló en octubre la citación como testigo de Montaño, al entender que su papel se había limitado a asistir jurídicamente a Rocho en su declaración ante la Guardia Civil.

‘Caso Leire Díez’

La relevancia de esta testigo arranca de su declaración ante la UCO. Rocho contó a los agentes que el ex magistrado Luis Sáenz de Tejada le dijo que había que eliminar a la juez Beatriz Biedma y que, según su relato, la intención era causarle daño físico.

Biedma es la magistrada que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según algunas informaciones, Rocho se negó a participar en ese supuesto plan.

La causa de Pedraz investiga una presunta trama para desbaratar procedimientos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el ex dirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la ex militante Leire Díez.

El camino hasta la citación ha sido accidentado. A mediados de octubre, Pedraz rechazó en un primer momento llamar a Rocho como testigo, pese a que Biedma lo había solicitado.

Finalmente, el 6 de noviembre la citó para el 24 de ese mes. Sáenz de Tejada recurrió la decisión alegando que la testigo no tenía relación con los investigados ni con los hechos.

El pasado 17 de noviembre, Pedraz ha rechazado ese recurso al considerar que Rocho podría tener conocimiento directo o indirecto de hechos relevantes.

El ex juez ha negado que le pidiera dañar a Biedma y ha sostenido que se refería a un proceso judicial. Ante los periodistas, llegó a afirmar que “Cintia Rocho es una ensoñación de alguien”.

En su escrito, Rocho insiste en que su “voluntad es comparecer y colaborar con la Administración de Justicia”. Pide, eso sí, hacerlo “en condiciones de seguridad”.

Paradojas de la instrucción: la mujer que asegura haberse negado a participar en un plan contra una juez es hoy quien pide al Estado que la proteja para poder contarlo. El lunes, a las 10:15, se sabrá si llega a la Audiencia Nacional por la puerta principal o por el garaje.