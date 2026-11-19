El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha subrayado que la Red Andalucía TRADE Internacional “potenciará las acciones de atracción de inversiones hacia la comunidad, con una estrategia para dar a conocer sus capacidades industriales y tecnológicas y conseguir que más empresas internacionales decidan invertir y desarrollar sus proyectos, incrementando más las cifras de inversión extranjera en Andalucía”. Así se lo ha trasladado a los responsables de dicha red, durante la reunión de programación interna celebrada tras el evento de Andalucía TRADE GLOBAL 2026.

Paradela ha destacado las cifras de cierre de este evento, asegurando que “esta es la edición en la que más empresas y más países han participado de las 22 celebradas”, lo que, a su juicio, la convierte en la feria de comercio exterior con mayor participación de toda España. Por todo ello, ha querido agradecer el esfuerzo realizado por los profesionales de la Agencia TRADE y los que componen la red, que han llevado a cabo casi 1.800 entrevistas con empresas en sólo dos jornadas.

La feria cerró sus puertas el 18 de noviembre, con la participación de 1.326 profesionales de 714 compañías, que en dos jornadas han desarrollado hasta 1.788 entrevistas B2B con los responsables de la red en 76 países y los ‘partners’ del evento: Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio e ICEX-España Exportación e Inversiones en Andalucía. Algunas de las regiones y países con mayor crecimiento económico del mundo, así como aquellos que han firmado recientemente acuerdos comerciales con la Unión Europea, se han convertido en mercados prioritarios para las empresas andaluzas. Es el caso de India, Canadá o Australia, cuyo interés comercial se ha puesto de manifiesto en la elevada demanda de reuniones entre sus representantes y las empresas andaluzas durante las dos jornadas anteriores.

Destinos para captar inversión

En materia de captación de inversiones, los mercados objetivo de Andalucía TRADE para intensificar su acción son en América: Estados Unidos, México y Canadá; en Europa: Alemania, Reino Unido, Benelux, Italia y Francia; en Asia: Japón, India y China.

Coinciden con los países que mayor inversión realizaron en la comunidad en 2025. Según los datos actualizados por el Registro de Inversiones del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el pasado año, Andalucía alcanzó un registro récord desde que se tienen datos homologables (1993), con 1.364 millones de euros, un 40,5% más que el año anterior, en un contexto de bajada del 21,8% de las inversiones en el conjunto de España. Alemania (28%) y Estados Unidos (26%) acapararon más de la mitad de la inversión, seguidos de Francia (6%) y Reino Unido (6%). Las últimas cifras publicadas por el Ministerio, referidas al primer semestre de 2026, sitúan la inversión productiva bruta recibida en Andalucía en 904 millones de euros, prácticamente el doble (+94,8%) de las registradas en el primer semestre del 2025.

Mercados del centro y sur de Asia, Mercosur, Canadá, Estados Unidos y las principales economías europeas han sido algunos de los que más interés han despertado por parte de las empresas andaluzas a la hora de programar sus reuniones con los representantes de la Red Andalucía TRADE Internacional. Son estas las zonas por las que está apostando la agencia en su acción de apoyo a la diversificación de las exportaciones andaluzas, a través del desarrollo de su Red Internacional, bien por el crecimiento económico que presentan y la mayor demanda de productos que generan, o bien por ser objeto de tratados de libre o preferente intercambio comercial con la Unión Europea.

Asia, segundo destino comercial de Andalucía

Entre ellos, destacan mercados de Asia, que ya supera a América como el segundo destino continental de los productos andaluces, con el 10,6% del total frente al 10,1%. Entre los asiáticos, se incluyen Corea del Sur, Tailandia, Vietnam e India. El gigante del sur de Asia ha sido uno de los principales protagonistas. La Unión Europea ha cerrado en 2026 el Acuerdo de Libre Comercio (ALC), después de casi dos décadas de conversaciones, creando una de las mayores zonas comerciales del mundo al eliminar o reducir notablemente más del 90% de los aranceles entre India y UE.

En Asia, Andalucía TRADE ofrece servicios en 24 países: Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Japón, Arabia Saudí, China, Corea del Sur, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Singapur, Kazajistán, Azerbaiyán, Georgia, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam, Tailandia y Armenia, el último incorporado a la red en 2026.

Canadá, EEUU, Mercosur y Colombia

En el norte del continente americano ha sido significativo el interés de las empresas por Canadá, país con el que la UE mantiene una creciente relación, ya que tiene en vigor el CETA desde 2016 y en 2026 se ha sumado a la denominada ‘Alianza para el Futuro’, centrada en comercio, materias primas críticas e inteligencia artificial. Estas alianzas que facilitan el comercio entre la UE y Canadá, consecuencia en buena medida de las políticas comerciales hacia ambos destinos de la actual Administración de EEUU, han despertado el interés de las empresas andaluzas por este destino, en el que Andalucía TRADE tiene dos sedes: Toronto y Montreal.

Igualmente, EEUU, como primera economía del continente y primer destino comercial no europeo de Andalucía, ha suscitado gran interés por parte de las empresas, afectadas por la nueva normativa arancelaria de su actual Administración. Dado su carácter estratégico, es el único en el que Andalucía TRADE mantiene tres sedes: Miami, Nueva York y Los Ángeles.

También en el continente americano, algunos de los países agrupados en Mercosur, especialmente Brasil, han despertado un notable interés por las empresas andaluzas, dado el acuerdo firmado con la UE. Igualmente, Colombia, Perú y Ecuador, beneficiados por el tratado que entró en vigor a finales de 2024, y México, por el tratado vigente desde 2000, al que se le dio un nuevo impulso en 2026. En América, Andalucía TRADE da servicio en 19 países: Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Ecuador.

Europa. Mercado natural

En Europa, mercado natural de las empresas andaluzas, los destinos con mayor demanda de reuniones han sido Alemania, primero de la clasificación; Benelux (Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos), encuadrado también en el Top 10, y Reino Unido, sobre el que la normativa tras el Brexit y los nuevos movimientos de su Administración por acercarse a la UE centran buena parte de las cuestiones que plantean las empresas andaluzas. Italia, Francia y Polonia también se encuadran entre los de mayor interés. En Europa, la agencia pública cuenta con cobertura en 22 países: Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido, Irlanda, Portugal, República Checa, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Rumanía, Suiza, Turquía, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca.

En sus reuniones, los representantes de la agencia en el exterior han hecho llegar a las empresas la información necesaria y de valor para abordar estos mercados con mejor capacidad, como su cultura y su forma de hacer negocios. Incluso, con muchas de estas empresas se han podido comprometer ya a preparar acciones concretas para el próximo año 2027. Andalucía TRADE organiza desde hace 22 años y con diferentes fórmulas el encuentro anual más importante para impulsar la internacionalización de las empresas andaluzas. El evento cuenta con cofinanciación de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2021-2027.