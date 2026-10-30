Accidente de tren de Toledo, en directo: última hora de los fallecidos y heridos, causas y rueda de prensa de Óscar Puente hoy
Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda que deja decenas de muertos y manifestaciones contra Óscar Puente
España afronta este viernes, 30 de octubre, el tercer día tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), el más grave desde la tragedia de Angrois en 2013. El choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ocurrido el miércoles poco antes de las 9:00 horas entre Los Yébenes y Urda, ha causado 69 fallecidos, según el último balance oficial del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en el que participan todas las administraciones implicadas en la emergencia. El país mantiene los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno, que se prolongan hasta las 24:00 horas del sábado 31 de octubre.
Qué se sabe del accidente de Urda
Según la información oficial, el AVE 2080, con 397 pasajeros a bordo, alcanzó por detrás al Iryo 6076, que viajaba con 146 pasajeros y un bebé y se encontraba detenido en la vía. Además de las 69 víctimas mortales, el accidente dejó 110 heridos, de los que 60 ya han recibido el alta. A última hora del jueves, medio centenar de personas seguían hospitalizadas en centros de Castilla-La Mancha y Madrid, varias de ellas en estado crítico. Se han registrado además 64 denuncias por desaparición, mientras continúan los trabajos de identificación de las víctimas.
Cómo afecta a los viajeros entre Madrid y Andalucía
La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue suspendida y, por el momento, no hay fecha para su reapertura. Renfe ofrece cambios y anulaciones gratuitos de los billetes afectados, aunque su plan alternativo de transporte, previsto para este viernes, no podrá ponerse en marcha todavía, según la última información de la compañía. Iryo ha cancelado todos sus servicios en el corredor sin previsión de restablecimiento, y Ouigo ha suspendido sus trenes entre Madrid y Andalucía al menos hasta el lunes 2 de noviembre incluido.
Óscar Puente sobre el cierre de la línea Madrid-Barcelona durante 2 años: «Nos lo estamos planteando, tenemos que tomar decisiones»
El ministro de Transportes ha asegurado que se está «planteando» cerrar la línea ferroviaria que une Madrid y Barcelona. «Una obra que nos llevaría 5 años la podemos reducir a 24 o 12 meses, nos lo estamos planteando».
Óscar Puente: «Jamás he dicho que haya sido un error humano»
El ministro de Transportes ha asegurado que él nunca dijo que el accidente había sido un «error humano».
Óscar Puente: «Quienes estaban en el centro de control tenían a la vista lo que estaba sucediendo»
Óscar Puente ha asegurado que, desde el centro de control, las personas tenían «a la vista» lo que estaba sucediendo momentos previos al accidente.
Óscar Puente: «Atocha operaba con total normalidad»
El ministro de Transportes ha asegurado que, desde el centro de control de Atocha, se operaba con «total normalidad».
Puente: «El sistema LZB ha fallado 176 veces en 2026»
El ministro Óscar Puente ha asegurado que, durante todo 2026, el sistema LZB ha fallado un total de 176 veces. «Estamos ante una situación de normalidad», explica.
Óscar Puente: «El sistema LZB puede tener fallos»
El ministro de Transportes ha asegurado que el sistema LZB, que está incorporado en el 80% de los trenes en España, «puede dar fallos».
Puente: «No sabemos que generó el problema de comunicación»
El ministro de Transporte ha asegurado que aún no sabe qué generó el «problema de comunicación» que derivó en el accidente ferroviario.
Óscar Puente: «Entiendo que la ciudadanía pida responsabilidades»
El ministro de Transportes ha dicho durante su comparecencia que entiende que la ciudadanía «pida responsabilidades».
Óscar Puente: «No era mi deber estar en el centro de control»
El ministro de Transporte ha señalado que «no era su deber» estar en el centro de control el día de la tragedia de Urda.
Óscar Puente: «Ahora sí es mi deber estar al mando»
El ministro de Transportes ha asegurado que el martes «no le correspondía estar al mando», pero que hoy «sí es su deber».
Se mantienen los 69 fallecidos en el accidente de Urda, pero no se descartan más víctimas
El número de fallecidos por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) se mantiene en 69, según ha dicho este viernes el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, si bien no ha descartado que pueda haber más, ya que hay 70 denuncias de personas desaparecidas y «hasta 31 bolsas con restos parciales».
En declaraciones a los medios de comunicación en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en Toledo al término de la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda, a la que también ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, García-Page ha anunciado que se ha decidido bajar a nivel 1 la emergencia.
Esto supone que se van a desmovilizar «muchos medios» que han cumplido ya con su trabajo y que en el terreno van a quedar los dispositivos encargados de realizar las labores por orden judicial y de vigilancia.
EH Bildu insta a «no volverse histéricos» al pedir dimisiones y a aclarar hechos y responsabilidades
El cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Vizcaya, Oskar Matute, ha instado a «no volverse histéricos» con las peticiones de dimisiones por el grave accidente de trenes de alta velocidad en Urda de Toledo, y ha emplazado al acompañamiento en su duelo a las víctimas, la búsqueda de la verdad y esclarecimiento de lo ocurrido. «Y después dirimir las responsabilidades, sea quien sea», ha indicado.
En una entrevista en Radio Euskadi, Matute ha expresado su solidaridad, «respeto absoluto» a las víctimas y acompañamiento en su duelo, además de búsqueda de la verdad y esclarecimiento de todo lo ocurrido. Será después, según ha propuesto, cuando «habrá que dirimir las responsabilidades, sea quien sea». «No nos volvamos histéricos en la espiral de velocidad de peticiones de dimisiones», ha subrayado.
Además, ha asegurado que «no es justo que se señale al eslabón más débil de la cadena». «Todo hace pensar que habido una concatenación de fallos técnicos y humanos. La falta de mantenimiento de las vías también es más que evidente», ha manifestado.
Junqueras (ERC) pide a Adif y Puente «dar la cara» por la conservación de la red ferroviaria
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que Adif y el ministro de Transportes, Óscar Puente, «tienen que dar la cara» por el presupuesto destinado a conservar la red ferroviaria.
En una publicación en ‘X’ este viernes, Junqueras ha criticado que «España destina a conservar cada kilómetro de red ferroviaria la mitad que la media europea».
«Las tragedias de este año hacen todavía más urgente aquello que hace años que reclamamos desde ERC: inversiones y garantías de seguridad en Cataluña. Con la vida de las personas no se juega», ha dicho.
Sánchez admite que la confianza en la alta velocidad está «quebrada» y promete soluciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo no se limitará a investigar las causas del accidente ferroviario que causó al menos 69 fallecidos en Urda (Toledo), sino que va a «ofrecer soluciones» para restaurar la «confianza quebrada» del sistema de alta velocidad en España.
Tras una nueva visita al Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) en Toledo, que está gestionando esta crisis, ha reiterado que «no es asumible» tener dos accidentes de esta magnitud en un año –el de Adamuz (Córdoba) en enero provocó 46 muertos– para un país como España «con un sistema de alta velocidad tan potente».
«Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad de nuestro país y la labor del gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, conocer cuáles son las causas, sino ofrecer soluciones para que una tragedia de esta no vuelva a suceder. Y en ese trabajo estamos», ha indicado en una declaración sin preguntas junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Almeida condena que el PSOE no ha suspendido la campaña, porque «el Gobierno filtra los audios para salvarla»
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado que no solo Vox sino también el PSOE no haya suspendido de facto la campaña electoral a raiz del trágico accidente ferroviario de Urda porque «el Gobierno filtra los audios (del centro de control de Atocha) para salvarla».
En una entrevista en Antena 3, el alcalde ha tachado de «indecente» el filtrado del audio. «En política uno puede ser de izquierdas o de derechas pero se tiene que ser decente y a mí me parece que es indecente que apenas unos minutos después, ya desde el Gobierno, se filtrara que era un operario de un centro de control y apenas unas horas después se filtraron los audios, que señalaban con nombre, donde se le reconocía la voz», ha condenado.
«Al margen de la responsabilidad que pueda tener en el mantenimiento y conservación es indecente la gestión posterior que se ha hecho por parte del Gobierno para salvar a Óscar Puente y para salvar la campaña electoral. Alguien me preguntaba qué me parece que Vox no haya suspendido la campaña electoral pero creo que hay dos partidos que no la han suspendido, Vox y el PSOE, porque el Gobierno filtra los audios para salvar la campaña electoral», ha manifestado.
El trabajador de Adif que ordenó al AVE reanudar se niega a declarar ante la Guardia Civil
El trabajador del centro de control de Adif que dio la orden al tren AVE de reanudar la circulación con «marcha normal» se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.
Este operario se ha acogido, por el momento, a su derecho a no declarar ante la Policía Judicial, dentro de las investigaciones para esclarecer las posibles responsabilidades penales en las causas de este accidente, que ha provocado la muerte de al menos 69 personas.
De forma paralela, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), encargada de realizar la investigación técnica del accidente, todavía no había interrogado este jueves a los maquinistas y responsables de circulación «al no encontrarse en condiciones de someterse a entrevistas».
Iberia hoy oferta el doble de capacidad en Andalucía y Volotea habilita casi 100 vuelos en noviembre
Iberia ofrece 1.760 plazas extra en su operativa con Andalucía durante este viernes, el doble de las planificadas con ocho vuelos adicionales, y Volotea habilita cerca de 100 vuelos en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga desde el 13 al 16 de noviembre, en respuesta al accidente ferroviario en Urda (Toledo), según un comunicado.
En el caso de la primera aerolínea, la ruta Madrid-Sevilla suma dos nuevas frecuencias –10:40 y 14:45 horas– y Sevilla-Madrid –12:35 y 16:45 horas–. Mientras, en Madrid-Málaga habrá dos conexiones más a las 06:30 y 18:50 horas, y desde la ciudad andaluza a la capital, a las 08:25 y 20:45 horas.
Iberia ha aumentado, asimismo, la capacidad de los aviones con objetivo de ofrecer más asientos, debido a que los vuelos en estas frecuencias han pasado a ser operados en su mayoría por aviones Airbus A321.
Sánchez: «No es asumible para España sufrir dos accidentes de estas características en un año»
El presidente del Gobierno ha asegurado que «no es asumible para España sufrir dos accidentes de estas características en un año».
Sánchez: «El accidente pasa a nivel 1 de emergencia»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado tras su reunión con el Cecopi que el accidente de Urda pasa a «nivel 1 de emergencia».
Pedro Sánchez acude a una nueva reunión del Cecopi en Toledo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al Cecopi acompañado del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Su asistencia a esta nueva reunión del Cecopi estaba prevista, al igual que la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ya se encuentra en la zona para participar en el encuentro, programado para las 10:00 horas. Tras el Cecopi, ambos presidentes harán declaraciones.
Rajoy recuerda a Fátima Báñez, su «competente» ministra de Trabajo: «Nunca fue partidaria de la bronca»
El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha recordado este jueves la figura de su ex ministra de Trabajo y Seguridad Social Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que se ha saldado con la vida de al menos 69 personas, y ha destacado su apuesta por el entendimiento: «Nunca fue partidaria del enfrentamiento ni de la bronca».
La ex ministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.
PP dice que Puente no debería ir al Parlamento, debería ser cesado y llama «miserable» a Rufián por sus tuits
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tiene que ser cesado o presentar su dimisión antes de su comparecencia en el Congreso por el accidente ferroviario de Urda, apelando a las responsabilidades políticas porque «el país está en shock y herido». «No es normal lo que está viviendo España», ha remachado.
En declaraciones a RNE, Muñoz ha apelado a obviedades, en relación a la petición de la dimisión del ministro, que «hacen innecesario que nadie diga nada». «Óscar Puente tiene que dimitir. No hay ningún español en este país que no lo piense», ha añadido.
La portavoz parlamentaria también ha reprochado la política del Gobierno de Pedro Sánchez basada, a su juicio, en «una forma de resistir en el poder y no de gestionar». Según Muñoz, la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), «insultar a todo el mundo de forma soberbia» o colocar a amigos «en lugar de técnicos» tiene «consecuencias».
Irán traslada sus condolencias a España en una conversación con Albares
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha trasladado sus condolencias a su homólogo español, José Manuel Albares, por el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo), que se ha saldado con la muerte de al menos 69 personas y más de un centenar de heridos.
Araqchi ha expresado su pesar por la pérdida de vidas humanas y ha hecho llegar su solidaridad al Gobierno y al pueblo español en nombre de las autoridades y la población iraní.
El jefe de la diplomacia iraní ha transmitido a Albares su «más sentido pésame» por lo sucedido, así como su «compasión» ante las consecuencias del siniestro, según un mensaje publicado por el Gobierno de Irán a través de redes sociales.
Puente comparecerá este viernes a las 11:30 horas para hablar del accidente en Urda (Toledo)
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ofrecerá este viernes a las 11:30 horas en su Ministerio una rueda de prensa para hablar del accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), en el que han fallecido 69 personas tras ser embestido un tren Iryo por un tren AVE de Renfe que circulaba por la misma vía, ambos en dirección a Sevilla y con salida en Madrid.
La comparecencia de Puente, que no venía recogida en la agenda del Gobierno para este viernes, se producirá después de que la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), encargada de investigar el siniestro de Urda (Toledo), haya informado de que todas las hipótesis sobre las causas del accidente se mantienen abiertas, evitando «aventurar» explicaciones.
En una nota informativa, la AITAT señala que, al estar la investigación en una fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas y factores que pudieron influir en el suceso «están abiertas y no se pueden aventurar explicaciones más allá de los datos constatados». «Las conclusiones de la investigación serán reflejadas, a su debido tiempo, en el informe final», apunta.
Abascal pide la dimisión de Sánchez y Puente y que el accidente de Toledo «se investigue hasta el final»
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este jueves la dimisión del presidente y el ministro de Transportes, Pedro Sánchez y Óscar Puente, y que el accidente ferroviario de Urda (Toledo) «se investigue hasta el final» y «se haga justicia».
Abascal ha protagonizado un mitin en Ávila que ha comenzado con ‘La muerte no es el final’, el himno que honra a los caídos de las Fuerzas Armadas, en recuerdo y homenaje de los setenta fallecidos en el accidente, y la tragedia ha monopolizado su intervención.
El dirigente de Vox ha asegurado ante unas 500 personas que el accidente fue «injusto y evitable», por lo que ha reclamado «que se depuren responsabilidades y se haga justicia», reclamando la dimisión de Sánchez y «Óscar Muerte», a los que ha tildado de «pareja siniestra».
«Son 120 muertos en un año en accidentes ferroviarios, ¿por qué no han dimitido aún el ministro de Transportes y el presidente, esa pareja siniestra que está detrás de la toma de decisiones de muchos aspectos de nuestra política que están degradando nuestras instituciones», ha dicho, recalcando que les guarda un «desprecio infinito».
Abascal ha evocado el lema de «frenar al fascismo» del bloque de la izquierda para las elecciones generales del 29 de noviembre para ironizar que «frenar un tren es pedirles demasiado a estos corruptos y traidores».
Nuevo balance sanitario de la catástrofe de Urda
El número de personas ingresadas se sitúa en 39, tres menos que en la jornada anterior. De ellas, dos han sido trasladadas a hospitales de Madrid y una ha recibido el alta en Manzanares. En total, se han registrado 71 altas.
De los pacientes que permanecen ingresados, 17 se encuentran en la UCI y 22 en camas de hospitalización convencional.
Por centros hospitalarios, la distribución es la siguiente:
- Albacete: 1 paciente en la UCI.
- Alcázar de San Juan: 9 pacientes, 3 en la UCI y 6 en cama convencional.
- Ciudad Real: 8 pacientes, 5 en la UCI y 3 en cama convencional.
- Toledo: 21 pacientes, 8 en la UCI y 13 en cama convencional.
Renfe mantiene este viernes servicios especiales para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano
Renfe mantendrá este viernes los servicios especiales de transporte para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano por la línea convencional, con motivo de la interrupción de la línea de alta velocidad por el accidente ferroviario en Urda (Toledo).
Entre Madrid y Ciudad Real, los trenes circularán por vía convencional y efectuarán sus salidas y llegadas en Madrid-Atocha Cercanías. El tiempo de viaje previsto en este tramo es de aproximadamente dos horas y media.
Feijóo se reúne hoy con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este viernes a las 11:30 horas con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios en la sede nacional del partido en Madrid.
El líder popular estará acompañado en el encuentro de la vicesecretaria de Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, según ha informado el PP en un comunicado.
Esta reunión con expertos del sector ferroviario se produce dos días después del accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que este miércoles un AVE de Renfe arrolló a un Iryo que se encontraba parado en la vía después de un fallo del sistema LZB provocando la muerte de al menos 69 personas.
En declaraciones desde la Plaza del Ayuntamiento de Urda (Toledo) este jueves tras visitar el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario, Feijóo ha asegurado que las responsabilidades políticas por el accidente son «exigibles» e «imprescindibles»
Fátima Báñez será enterrada este viernes en San Juan y recibirá velatorio en Huelva
La ex ministra y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, será enterrada este viernes, 30 de octubre, en su pueblo natal, San Juan del Puerto (Huelva), por «expreso deseo de la familia», y recibirá velatorio en un tanatorio de Huelva capital. La misa será a las 16.30 horas de la tarde y posteriormente el entierro en el mismo municipio.
Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de San Juan del Puerto a través de un comunicado, quien ha expresado su «más profundo dolor y consternación» tras confirmarse el trágico fallecimiento de la paisana Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).
«En estos momentos de inmensa tristeza, San Juan del Puerto se une al dolor de sus familiares, amigos y seres queridos, trasladándoles todo su cariño, apoyo y más sentido pésame ante tan triste pérdida», han indicado.
La familia de Báñez ha manifestado su deseo de que la despedida sea pública, para que todas aquellas personas que lo deseen puedan acudir a presentar sus respetos.
La alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue suspendida este viernes
Los viajeros que tenían previsto desplazarse este viernes entre Madrid y Andalucía en alta velocidad tendrán que buscar alternativas. La circulación sigue suspendida en la línea Madrid-Sevilla y, por el momento, no hay fecha para su reapertura. Renfe ha informado de que su plan alternativo de transporte, previsto para hoy, no podrá ponerse en marcha todavía, aunque mantiene los cambios y anulaciones gratuitos para los billetes afectados. Iryo ha cancelado todos sus servicios en el corredor sin previsión de restablecimiento, y Ouigo ha suspendido sus trenes al menos hasta el lunes 2 de noviembre incluido. Varias aerolíneas y empresas de autobús han reforzado sus conexiones entre Madrid y Andalucía.
Comienza el tercer día tras el accidente de tren de Urda
Arrancamos este directo para seguir minuto a minuto la última hora del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han fallecido 69 personas, según el último balance oficial del Cecopi. Durante la jornada de este viernes continuarán los trabajos de identificación de las víctimas y la investigación judicial y técnica para esclarecer por qué el AVE de Renfe reanudó la marcha con el tren de Iryo detenido en la vía. La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue suspendida, y España mantiene el luto oficial hasta la medianoche del sábado. Aquí te contaremos todas las novedades.
Óscar Puente: «Sé el calvario que me espera»
Óscar Puente ha asegurado durante su comparecencia que «sabe el calvario que le espera» después del accidente de Urda.