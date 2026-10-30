Accidente de tren de Toledo, en directo: última hora de los fallecidos y heridos, causas y rueda de prensa de Óscar Puente hoy

España afronta este viernes, 30 de octubre, el tercer día tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), el más grave desde la tragedia de Angrois en 2013. El choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ocurrido el miércoles poco antes de las 9:00 horas entre Los Yébenes y Urda, ha causado 69 fallecidos, según el último balance oficial del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en el que participan todas las administraciones implicadas en la emergencia. El país mantiene los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno, que se prolongan hasta las 24:00 horas del sábado 31 de octubre.

Qué se sabe del accidente de Urda

Según la información oficial, el AVE 2080, con 397 pasajeros a bordo, alcanzó por detrás al Iryo 6076, que viajaba con 146 pasajeros y un bebé y se encontraba detenido en la vía. Además de las 69 víctimas mortales, el accidente dejó 110 heridos, de los que 60 ya han recibido el alta. A última hora del jueves, medio centenar de personas seguían hospitalizadas en centros de Castilla-La Mancha y Madrid, varias de ellas en estado crítico. Se han registrado además 64 denuncias por desaparición, mientras continúan los trabajos de identificación de las víctimas.

Cómo afecta a los viajeros entre Madrid y Andalucía

La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue suspendida y, por el momento, no hay fecha para su reapertura. Renfe ofrece cambios y anulaciones gratuitos de los billetes afectados, aunque su plan alternativo de transporte, previsto para este viernes, no podrá ponerse en marcha todavía, según la última información de la compañía. Iryo ha cancelado todos sus servicios en el corredor sin previsión de restablecimiento, y Ouigo ha suspendido sus trenes entre Madrid y Andalucía al menos hasta el lunes 2 de noviembre incluido.