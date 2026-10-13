Movistar Plus llega a un acuerdo con la estadounidense Skydance: absorberá los contenidos de Warner Bros. junto a los de HBO Max

Movistar Plus y el gigante estadounidense Skydance han sellado este martes la ampliación de su acuerdo estratégico mediante un contrato global de dos años que consolida uno de los ejes de distribución más relevantes de la industria española. Este movimiento fortalece una relación comercial ya asentada y busca elevar la oferta de contenidos de la operadora en el mercado nacional.

El núcleo del acuerdo garantiza que los usuarios de Movistar Plus mantendrán el acceso directo a la plataforma HBO Max dentro de su interfaz habitual. Asimismo, la alianza abarca la difusión de emisiones de canales específicos de Skydance TV, el catálogo de largometrajes de Warner Bros. Pictures y diversos paquetes de contenidos adicionales. Aunque los términos económicos de la operación no se han hecho públicos, la gran innovación de este contrato es el lanzamiento de un proyecto conjunto inédito en España: la creación de producciones locales amparadas bajo un sello unificado de Movistar Plus y HBO Original.

Son dos las primeras realizaciones anunciadas que estarán enmarcadas en este pacto:

Veredicto : Un proyecto concebido a partir de una idea de Carles Porta y desarrollado por los guionistas Eduard Sola, Pol Cortecans y Daniel González. La producción corre a cargo de Ikiru Films y Luminol Media. Su elenco principal cuenta con actores como Nagore Aranburu, Ernesto Alterio, Alba Flores, Omar Ayuso, Secun de la Rosa, Alfredo Castro, Marc Soler, Júlia Mascort, Cris Blanco y Mamen Duch.

: Un proyecto concebido a partir de una idea de y desarrollado por los guionistas Eduard Sola, Pol Cortecans y Daniel González. La producción corre a cargo de Ikiru Films y Luminol Media. Su elenco principal cuenta con actores como Nagore Aranburu, Ernesto Alterio, Alba Flores, Omar Ayuso, Secun de la Rosa, Alfredo Castro, Marc Soler, Júlia Mascort, Cris Blanco y Mamen Duch. Proyecto de ficción (aún sin título definitivo): Desarrollado conjuntamente por Carles Porta y el equipo creativo de Los Moriarti, reconocidos por títulos como Maspalomas, Marco o La trinchera sin fin. El reparto de este título estará encabezado por Anna Castillo, Pol López y Eduard Fernández.

Según los representantes de ambas partes del acuerdo, este tipo de coproducciones permitirá catapultar la ficción española tanto en el ámbito doméstico como en el escenario internacional, y dará una proyección mayor al talento nativo. Además de la ficción original, el convenio abarca acuerdos en materia de retransmisiones deportivas, licencias cinematográficas y nuevos formatos de streaming.

Alfonso Gómez Palacio, consejero delegado de Movistar Plus, ha valorado la renovación como un paso definitivo para afianzar un catálogo diversificado y competitivo dentro de un único ecosistema de entretenimiento. Por su parte, Alessandro Araimo, máximo responsable de Skydance para el sur de Europa, ha enfatizado el compromiso mutuo por impulsar narrativas de gran escala, con la combinación de franquicias mundiales de Warner Bros. y DC, junto a producciones de culto como The Last of Us, La casa del dragón, The White Lotus, The Pitt, Friends, The Big Bang Theory o la saga Harry Potter.

El ascenso de Skydance: de productora independiente a gigante global

Fundada en 2006 por el productor y empresario David Ellison, Skydance Media comenzó su andadura como una productora independiente pujante de éxitos de taquilla, lo que le permitió estrenar éxitos globales junto a grandes estudios. Sin embargo, la compañía ha experimentado una transformación histórica tras consumar una de las mayores operaciones financieras de la industria del entretenimiento. Mediante la integración de los activos de Paramount Global y la posterior absorción del conglomerado Warner Bros. Discovery, Skydance ha emergido como un auténtico titán del sector audiovisual, respaldado además por el músculo financiero de la familia Ellison, capital privado y fondos soberanos internacionales.

Esta titánica fusión ha unificado bajo un único techo corporativo algunas de las marcas, cadenas y bibliotecas de propiedad intelectual más icónicas de Hollywood. Al sumar firmas centenarias como Paramount Pictures y Warner Bros. Pictures, junto a redes globales de la talla de HBO, CBS, CNN y catálogos de streaming que superan los 200 millones de suscriptores globales, Skydance pasa a controlar aproximadamente un tercio de las producciones cinematográficas y televisivas de gran formato a nivel mundial.

Con sagas y universos como Misión Imposible, Top Gun, el Universo DC, Juego de Tronos o Harry Potter, la entidad combinada no sólo se afianza como un coloso tecnológico y de contenidos, sino también como un interlocutor de peso sin precedentes para operar alianzas estratégicas con plataformas locales como Movistar Plus.