El novillero Álvaro Serrano herido de gravedad en Las Ventas durante su encerrona

El novillero Álvaro Serrano resultó herido por el tercero de la tarde en la plaza de toros de Las Ventas en la tarde de su encerrona. El animal de Conde de Mayalde ya había dejado claras sus intenciones instantes antes del percance, cuando se coló en varias ocasiones durante la serie anterior, advirtiendo del peligro que entrañaba su embestida.

Pese a los avisos, el madrileño se mantuvo firme y apostó por el pitón derecho, exponiendo con verdad y compromiso. Sin embargo, cuando trataba de ligar el pase de pecho, el toro hizo por él y le infirió una cornada en el muslo derecho.

Serrano fue trasladado de inmediato a la enfermería de la plaza, donde fue intervenido quirúrgicamente. Según el parte médico, el diestro presenta una cornada en el tercio distal de la cara interna del muslo derecho, con una trayectoria ascendente de 20 centímetros, que contusiona la arteria femoral y provoca destrozos en los músculos aductores e isquiotibiales.

El joven madrileño de Navas del Rey participaba en el quinto festejo de la Feria de Otoño e iba a estoquear novillos de las ganaderías de Conde de Mayalde, Luis González Conde, Domingo Hernández, Julio de la Puerta, Fuente Ymbro. En su primera faena recibió una ovación del público que pedía la oreja de su primera lidia, en el segundo turno fue silenciado y en el tercero ocurrió la cornada que lo llevó de emergencia a la enfermería.

El novillero debutó el 23 de junio de 2024 con picadores y tuvo su consagración en la capital española durante los festejos de la Feria de San Isidro de este año, donde el 12 de mayo cortó una oreja y abrió la puerta grande. Los expertos lo han destacado por su entrega y limpieza en los festejos; hasta el momento no había resultado herido.