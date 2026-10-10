Cartel Día de la Hispanidad 2026: éstas son todas las corridas de toros de Las Ventas por el 12 de octubre

Este lunes se celebra el Día de la Hispanidad por lo que tenemos por delante un puente de tres días, o al menos, para aquellos que no trabajen el sábado. Sin embargo, el festivo es el 12 de octubre y aunque actos como el Desfile Militar se llevan todo el protagonismo, los aficionados a los toros seguro que no querrán perderse la corrida que se va a celebrar en las Ventas, y que forma parte de su temporada de otoño. De hecho la del lunes será la corrida por el Día de la Hispanidad pero también la que cierre la Feria de Otoño 2026 con el regreso de Morante de la Puebla, por lo que la expectación es alta.

Morante no es sin embargo, el único torero en las Ventas el 12 de octubre, ya que compartirá cartel con Héctor Gutiérrez y Aarón Palacio, que confirmará su alternativa. La corrida se celebrará por la tarde y se lidiarán toros de Garcigrande y Núñez del Cuvillo. Será el último festejo para una feria que todavía tiene dos citas pendientes durante este fin de semana, una novillada que se celebra hoy sábado y una corrida para mañana domingo. Pero además el lunes también se ha organizado una visita especial a Las Ventas durante la mañana, de modo que los aficionados podrán conocer la plaza por dentro antes de acudir a los tendidos.

Cartel de toros del 12 de octubre en Las Ventas

El lunes 12 de octubre, a las 17:30 horas. Esta es la fecha para la corrida de toros en Las Ventas, coincidiendo con el Día de la Hispanidad y con un cartel que supone la vuelta de Morante de la Puebla a Madrid junto a Héctor Gutiérrez y Aarón Palacio, que confirmará su alternativa. En cuanto a los toros serán de las ganaderías de Garcigrande y Núñez del Cuvillo. Con dicho cartel el coso madrileño cierra su Feria de Otoño, que arrancó el pasado 1 de octubre y que ha contado con ocho festejos repartidos en dos semanas.

La presencia de Morante es uno de los motivos por los que esta corrida ha despertado tanto interés. El torero de La Puebla del Río regresa a una plaza en la que cada actuación suya se sigue con especial atención. Para Aarón Palacio también será una fecha que difícilmente olvidará, puesto que confirmará su alternativa en Madrid. Este acto supone la presentación oficial de un matador en Las Ventas después de haber tomado la alternativa en otra plaza. Héctor Gutiérrez completa una terna que se enfrentará a toros de dos ganaderías distintas.

Las corridas de toros del puente del 12 de octubre en Madrid

La del 12 de octubre es la tarde más esperada para las Ventas en los próximos días, pero este fin de semana podremos ver otras corridas. De este modo, hoy sábado 10 de octubre, la Feria de Otoño continúa con una novillada en la que Álvaro Serrano actuará en solitario. A partir de las 17:30 horas lidiará seis novillos de otras tantas ganaderías: Fuente Ymbro, Montealto, Conde de Mayalde, Torrehandilla, Domingo Hernández y Julio de la Puerta. Una combinación que obligará al novillero a enfrentarse a animales de distintas procedencias durante una misma tarde, sin compartir cartel con otros compañeros.

Y para mañana domingo 11 de octubre se ha anunciado un mano a mano entre Antonio Ferrera y Román, que lidiarán toros de Adolfo Martín. La corrida también comenzará a las 17:30 horas y será la penúltima cita del ciclo. Con estos dos festejos y el del lunes se completará el último fin de semana de una feria por la que ya han pasado nombres como Emilio de Justo, Diego Urdiales, Paco Ureña o Borja Jiménez. La edición de este año ha alcanzado los 21.816 abonados, una cifra que da cuenta del seguimiento que mantiene la temporada taurina madrileña.

Visitas a Las Ventas el 12 de octubre y dónde comprar entradas

Ahora ya sabemos cómo va a ser la el cartel por el Día de la Hispanidad 2026, aunque lo cierto es que va a haber mucha más actividad en las Ventas pasado mañana ya que desde la web de la plaza de toros podemos ver como

Las Ventas Tour ha organizado una visita para los abonados de la Feria de Otoño que comenzará a las 11:00 horas. Será un recorrido que permitirá acceso al ruedo, visitar el Museo Taurino y conocer otros espacios de la plaza. Después, entre las 12:00 y las 12:30 horas, está previsto el apartado de los toros de Garcigrande y Núñez del Cuvillo que saldrán al ruedo por la tarde.

Los abonados y su primer acompañante tienen que pagar 16 euros por persona, mientras que un segundo acompañante tendrá que abonar 20 euros. Las reservas se pueden hacer escribiendo a [email protected] o entrando en lasventastour.com. En cuanto a las entradas para la corrida del Día de la Hispanidad, la disponibilidad se puede consultar en la web oficial de Las Ventas o directamente en las taquillas de la plaza. Su horario habitual de lunes a sábado es de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, aunque conviene comprobar si quedan localidades antes de desplazarse.