El PSOE invita a los comunistas Petro y Lula a una cumbre para entronizar a Sánchez como referente ante Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha preparado para los próximos 17 y 18 de abril la celebración en Barcelona de la cumbre internacional denominada Global Progressive Mobilisation, a la cual ha invitado a los comunistas Lula da Silva y Gustavo Petro, y el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de proyección internacional del Ejecutivo español, orientada a consolidar el papel de España como actor relevante dentro del bloque progresista mundial. La cumbre también busca estrechar la colaboración entre organizaciones internacionales como la Internacional Socialista y la Alianza Progresista, que en los últimos años han trabajado por coordinar agendas comunes en ámbitos como la democracia, la justicia social y la gobernanza global.

Tal y como ha señalado la coportavoz socialista, Enma López, el PSOE intentará demostrar «de nuevo» que las políticas progresistas «funcionan» y que «son la respuesta que el mundo necesita».

Asimismo, López ha señalado que la cita abarcará «todo el globo terráqueo» y reunirá a personas «desde Europa hasta América Latina y el Caribe, de África a Oriente Medio, de América del Norte y el Pacífico, pasando por Asia», con el objetivo de defender «la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales», así como proteger «los derechos civiles, los medios de comunicación libres, la libertad de expresión, promover la justicia social, los salarios justos, los sólidos derechos laborales e impulsar una transición inclusiva y sostenible».

El PSOE busca un perfil anti-Trump

Por otro lado, el PSOE buscará durante esta cumbre mantener un perfil anti-Trump como palanca de movilización del electorado de izquierdas, al tiempo que quiere internacionalizar el lema del No a la guerra entre líderes progresistas de otros países y continentes.

«El ejemplo de Pedro Sánchez resuena en todo el mundo. Su ejemplo, su respuesta valiente, su no a la guerra, esa capacidad de ser coherente y de plantarse ante todas las guerras, inspira al resto del mundo», ha afirmado la coportavoz socialista.

En dicha cumbre se abordarán otros asuntos en distintas mesas redondas, como la protección de la libertad de expresión, la justicia social, los salarios justos, el impulso de la transición verde y digital y la lucha contra la discriminación.