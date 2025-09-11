Bolsonaro condenado por intento de golpe de Estado contra Lula en las elecciones de Brasil de 2022

Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, ha sido condenado este jueves por el Tribunal Supremo brasileño por organización criminal en el intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022 que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente de Brasil. El Alto Tribunal ha concluido que existe pruebas concluyentes de que un grupo liderado por Bolsonaro intentó llevar a cabo un intento de golpe de Estado en el país sudamericano.

El Tribunal ha decidido por tres votos a uno que Bolsonaro es culpable. Esta decisión coincide con la de los jueces Alexandre de Moraes, relator del caso, y Flávio Dino. En la víspera, y a diferencia de los demás magistrados, Luiz Fux votó para absolver a varios de los acusados, incluido Bolsonaro.

Cabe mencionar que todavía queda pendiente la última votación, la de Cristiano Zanin. Tras ello, los jueces seguirán debatiendo la sentencia, en particular la duración de las mismas, según el grado de participación de cada acusado en los hechos delictivos.

Además de Bolsonaro, el Tribunal Supremo de Brasil ha decidido condenar a los otros siete acusados que también forman parte del llamado núcleo central de la trama, entre quienes se encuentra el ex ministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira o el ex titular de Justicia Anderson Torres.