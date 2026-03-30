El alcalde de Parla prohíbe a sus ediles y cargos presentarse a oposiciones tras el amaño destapado por OKDIARIO

El alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha anunciado que ha pedido a todos los miembros de su equipo de Gobierno que a partir de ahora no participen en ningún proceso selectivo que abra el Ayuntamiento de la localidad. Lo ha hecho durante un Pleno extraordinario convocado este lunes por el Partido Popular para debatir el supuesto amaño de un examen desvelado por OKDIARIO para acceder a 24 plazas de auxiliar administrativo en el Consistorio.

A pesar de que la ley no prohíbe en ningún momento que un concejal se presente a una oposición del Ayuntamiento al que representa, Jurado ha señalado que va «más allá de lo que exige la ley» porque lo considera «necesario para evitar situaciones de este tipo».

La medida afecta no sólo a los ediles de PSOE y Más Madrid, con los que gobierna en coalición, sino también a todos los cargos de confianza y personal eventual nombrado por su propio Gobierno.

El alcalde ha indicado que su Ayuntamiento ha actuado «siempre con rigor, con transparencia y con respeto a principios de igualdad, mérito y capacidad». Sin embargo, el jefe de la imprenta donde se fotocopió el examen confirmó a OKDIARIO que fue el presidente del Tribunal de Calificación quien llevó en la mano el examen ya amañado para ser impreso.

Este alto cargo, José María Sordo, y persona de confianza del alcalde, acudió a la empresa con los exámenes en mano para hacer fotocopias cuando lo habitual y como se ha hecho siempre es hacerlo mediante un pen drive codificado. Sordo, director general de los servicios técnicos del Ayuntamiento socialista de Parla, señaló a la imprenta y apuntó a un fallo en la maquetación.

El examen fue anulado tras destapar este periódico las irregularidades cometidas y se está investigando.

Piden datos de opositores y sanciones

Los partidos de la oposición, PP y Vox, quieren que se publiquen los datos de los opositores para poder conocer los posibles vínculos familiares con miembros del Gobierno, y una sanción concreta al presidente del tribunal calificador en este caso, por ser el máximo responsable del examen y el único que conocía las preguntas.

Al respecto, el alcalde Ramón Jurado ha recordado que antes de una sanción, es necesaria una instrucción previa y, hasta su resolución, «habrá que respetar la presunción de inocencia».

Comisión de investigación

El Pleno de este lunes ha aprobado por unanimidad de todos los grupos la moción presentada por el Partido Popular en la que se ha reclamado la nulidad del examen, una petición pública de disculpas, que se depuren las responsabilidades políticas y administrativas, que se haga una auditoría retrospectiva de los procesos selectivos de los últimos cuatro años y que se ponga a disposición de la corporación toda la documentación de este proceso selectivo, incluida la publicación de las notas de los exámenes.

El acuerdo ha contado con varias enmiendas presentadas por diferentes grupos, que también han sido aprobadas, para abrir una comisión de investigación, una comparecencia del alcalde en el pleno de mayo y la devolución de las tasas abonadas por los participantes del proceso selectivo (a propuesta de Vox), también para solicitar la comparecencia del portavoz del PP, Héctor Carracedo, por haber participado en otra oposición para cubrir plazas de arquitecto técnico, así como respaldar el trabajo de toda la plantilla de Parla (a propuesta de PSOE y Más Madrid) y para que una entidad independiente corrija el examen y se publiquen las notas (a propuesta de Podemos-IU).

El examen seguía un patrón

Las oposiciones amañadas eran para trabajar de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento. Se trataba de un examen con una pregunta y cuatro respuestas de A, B, C y D. De las 33 preguntas que tiene el test, 31 de ellas siguen un denominador común. Todas las respuestas acaban con un punto (.) al final. Salvo una. La respuesta correcta del examen es siempre la siguiente a la que no lleva el punto. Tras destapar el escándalo OKDIARIO, la delegación de recursos humanos del Ayuntamiento de Parla, se vio obligada a anular las oposiciones.

Concejales que hicieron el examen

Una concejal de Más Madrid, Isabel María Ávila, se presentó a las oposiciones amañadas en el Ayuntamiento. Tras conocerse los hechos, Ávila emitió un comunicado para aclarar que ella no era conocedora de esta treta en el examen para auxiliar administrativo.

También a las oposiciones se presentó la hermana de la concejal del PSOE de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Parla. Se trata de María Luisa Curiel Sánchez, que actualmente tiene un puesto de personal laboral en el departamento de Empleo del Ayuntamiento. María Luisa es hermana de María Curiel, actual concejala de Servicios Sociales del PSOE.

María Ángeles Arranz, asesora del PSOE en el área de servicios técnicos, también se presentó al examen y fue cesada de su cargo este martes después de dar a conocer este medio que ella también hizo las oposiciones.

Así mismo, hizo la prueba la secretaria del presidente del tribunal y director general de los servicios técnicos del Ayuntamiento. Ella responde a las siglas C.A.A. y trabaja en el área de Urbanismo del Consistorio.

Por otro lado, Iván del Pino, cargo de confianza y personal eventual del PSOE, también se presentó a la oposición amañada y pagó las tasas, aunque luego no se presentó al examen.

Sin embargo, solamente María Ángeles Arranz ha sido cesada. Según fuentes consultadas por OKDIARIO, el motivo del cese es el haberse presentado a las oposiciones sin haberlo comunicado.