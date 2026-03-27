Las oposiciones presuntamente amañadas en Parla y destapadas por OKDIARIO siguen en el foco de la actualidad dos semanas más tarde. Después de que el Tribunal de Selección, con fecha 13 de marzo de 2026, emitiera un acta asegurando que el fallo detectado en el cuadernillo de exámenes «se debió a un error tipográfico y de maquetación», este jueves, el trabajador de la imprenta ha desvelado a este diario la realidad de cómo se presentó en su tienda el examen.

Juan ha explicado que ese documento llegó a él de la mano del presidente del tribunal, José María Sordo, director general de los servicios técnicos del Ayuntamiento socialista de Parla. «Algo completamente inusual y que nunca antes había ocurrido», asegura el trabajador.

El responsable de la imprenta ha subrayado que en todos los años que lleva trabajando, nunca ha visto algo así porque los exámenes de las oposiciones que hace el Ayuntamiento llegan siempre en un pen drive codificado. «No sé por qué esta vez lo trajeron en papel debajo del brazo, pero es imposible que sea un error en la maquetación porque yo lo único que hice fue imprimir las hojas que me dieron».

Juan ha desvelado que fue el propio presidente del tribunal, José María Sordo, director de Urbanismo en el Consistorio parleño, quien le entregó esos exámenes y cree que ahora es él quien quiere echar balones fuera y despistar para no asumir las responsabilidades de este presunto amaño. El Ayuntamiento gobernado por Ramón Jurado (PSOE) tampoco ha asumido ningún tipo de responsabilidad tras lo ocurrido.

Juan también ha dicho que junto a Sordo vino más gente del Tribunal y que, tras imprimirlo, metió los exámenes en cajas y no volvió a saber nada más de ellos. «Lo que luego hagan con esos exámenes no lo sé, los puntos sólo los pudieron poner las personas del tribunal».

El examen seguía un patrón

Las oposiciones amañadas eran para trabajar de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento. Se trataba de un examen con una pregunta y cuatro respuestas de A, B, C y D. De las 33 preguntas que tiene el test, 31 de ellas siguen un denominador común. Todas las respuestas acaban con un punto (.) al final. Salvo una. La respuesta correcta del examen es siempre la siguiente a la que no lleva el punto. Tras destapar el escándalo OKDIARIO, la delegación de recursos humanos del Ayuntamiento de Parla, se vio obligada a anular las oposiciones.

El Ayuntamiento se ha desmarcado en todo momento del amaño de este examen y del tribunal. Fuentes municipales consultadas por OKDIARIO señalan que «no existe ninguna relación del equipo de Gobierno en este proceso que depende de un tribunal calificador compuesto por personal funcionario y designado, ‘atendiendo a los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialidad’ conforme a la Ley y la normativa reguladora de acceso a la función pública».

Asimismo, desde el Consistorio han solicitado a la Comunidad de Madrid la realización de una instrucción aclaratoria por personal funcionario ajeno a este Ayuntamiento, para el total esclarecimiento de los hechos conocidos.

El Consistorio ha fijado para el próximo 30 de marzo, en medio de la Semana Santa, el pleno extraordinario exigido por los grupos de la oposición para ofrecer explicaciones sobre el proceso selectivo bajo sospecha para cubrir 24 plazas de auxiliares administrativos, la mayor oferta de empleo público en los últimos años.

Concejales que hicieron el examen

Una concejal de Más Madrid, Isabel María Ávila, se presentó a las oposiciones amañadas en el Ayuntamiento. Tras conocerse los hechos, Ávila emitió un comunicado para aclarar que ella no era conocedora de esta treta en el examen para auxiliar administrativo.

También a las oposiciones se presentó la hermana de la concejal del PSOE de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Parla. Se trata de María Luisa Curiel Sánchez, que actualmente tiene un puesto de personal laboral en el departamento de Empleo del Ayuntamiento. María Luisa es hermana de María Curiel, actual concejal de Servicios Sociales del PSOE.

María Ángeles Arranz, asesora del PSOE en el área de servicios técnicos, también se presentó al examen y fue cesada de su cargo este martes después de dar a conocer este medio que ella también hizo las oposiciones.

Así mismo, hizo la prueba la secretaria del presidente del tribunal y director general de los servicios técnicos del Ayuntamiento. Ella responde a las siglas C.A.A. y trabaja en el área de Urbanismo del Consistorio.

Por otro lado, Iván del Pino, cargo de confianza y personal eventual del PSOE, también se presentó a la oposición amañada y pagó las tasas, aunque luego no se presentó al examen.

Sin embargo, solamente María Ángeles Arranz ha sido cesada. Según fuentes consultadas por OKDIARIO, el motivo del cese es el haberse presentado a las oposiciones sin haberlo comunicado.