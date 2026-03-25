El PSOE purga como cabeza de turco a una asesora por las oposiciones amañadas en Parla

El equipo de Gobierno en Parla, liderado por el PSOE, ha comenzado su criba particular tras desvelar OKDIARIO el amaño de unas oposiciones a auxiliar administrativo en el municipio. Este martes el Partido Socialista ha cesado a María Angeles Arranz, asesora del PSOE en el área de servicios técnicos, después de dar a conocer este medio que ella también hizo el examen trucado.

Lo curioso es que no fue la única socialista que se presentó a estas oposiciones, que ahora están siendo estudiadas para ver si realmente hubo irregularidades en la elaboración de los exámenes tipo test.

También hizo la prueba la secretaria del presidente del tribunal y director general de los servicios técnicos del Ayuntamiento. Ella responde a las siglas C.A.A. y trabaja en el área de Urbanismo del Consistorio.

Asimismo, a las oposiciones se presentó la hermana de la concejal del PSOE de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Parla. Se trata de María Luisa Curiel Sánchez, que actualmente tiene un puesto de personal laboral en el departamento de Empleo del Ayuntamiento. María Luisa es hermana de María Curiel, actual concejal de Servicios Sociales del PSOE.

Por otro lado, Iván del Pino, cargo de confianza y personal eventual del PSOE, también se presentó a la oposición amañada y pagó las tasas, aunque luego no se presentó al examen.

Sin embargo, solamente María Ángeles Arranz ha sido cesada. Según fuentes consultadas por OKDIARIO, el motivo del cese es el haberse presentado a las oposiciones sin haberlo comunicado.

El examen se realizó el pasado martes 10 de marzo y quedó anulado tras haber destapado OKDIARIO irregularidades en la elaboración del mismo. Los postulantes aseguran que quien elaboró este examen ha seguido un patrón para tratar de favorecer a los allegados al alcalde, Ramón Jurado, o gente cercana al equipo del gobierno liderado por el PSOE.

A la prueba, que cuesta 40 euros por las tasas, se han presentado cerca de 800 personas para un total de 24 plazas. Se trata de un examen con una pregunta y cuatro respuestas de A, B, C y D. De las 33 preguntas que tiene el test, 31 de ellas siguen un denominador común. Todas las respuestas acaban con un punto (.) al final. Salvo una. La respuesta correcta del examen es siempre la siguiente a la que no lleva el punto.

Así es en 31 de las preguntas. Los denunciantes sostienen que, «para no levantar sospechas y que nadie consiga el 10», han colado dos preguntas que no siguen esta «clave».

Los que realizaron este examen ya advirtieron a este periódico que esto no es la primera vez que ocurre en este ayuntamiento socialista. «Lo han hecho otras veces y peor. En el examen anterior para personal de control, lo sacaron en verano para presentar los méritos y duplicaron la página web del Ayuntamiento de Parla, por lo que sólo pudieron presentar los méritos el 50% de las personas», denuncian. Este asunto de la duplicación de la URL está siendo investigado ahora mismo y la oposición ha pedido los expedientes de los exámenes para aclararlo.

En estas oposiciones a personal de control, también se presentó María Luisa Curiel Sánchez, la hermana de la concejal del PSOE. Los compañeros que se presentaron con ella al examen han comunicado a OKDIARIO que consiguió la sexta posición de las ocho plazas ofertadas y que, por tanto, «fue una de las principales beneficiadas de la duplicidad de la página web».